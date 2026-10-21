「智方便」身份認證測試應用於銀行開戶　擬擴至其他業務防盜身份

近年香港多宗洗黑錢案中，涉案戶口持有人均稱在不知情下，遭人透過手機應用程式開立銀行戶口，並用作傀儡户口。立法會今日（21日）討論有關「完善網上開立銀行户口」的口頭質詢，財庫局副局長陳浩濂指，金管局正與數字辦以及銀行業界合作，將智方便多重身份認證功能，逐步融入至關鍵流程，包括容貌辨識及讀取身份證晶片，防止騙徒使用虛假或被盗用的身份證明文件。首階段測試已展開，將逐步拓展至其他業務。



范凱傑倡賦權銀行存取電話實名登記資料核實

選委界議員范凱傑關注，政府會否要求銀行核實申請人用作登記及綁定户口的流動電話號碼須為本人或指明親屬名下，以及賦權銀行存取電話實名登記資料，以核實申請人與綁定號碼的登記人為本人或指明親屬。

陳浩濂：沒計劃授權銀行存取實名登記制的資料

陳浩濂指，政府高度重視防範非法開立銀行戶口的行為，金管局已訂立監管要求，就遙距開戶落實適當核實身份措施，並提升監控。他稱，金管局一直對銀行作持續監督，銀行在處理開戶申請時需有效識別及核實客戶身份。

至於賦權銀行存取電話智能卡實名登記資料以作核實，陳浩濂表示在登記制下，用戶的登記資料由所屬電訊商建立的系統收集和保管，按現行規例電訊商只有在調查及防止罪行時才被授權向指定執法機關提供用戶紀錄，規例並沒有授權其他機構，包括銀行存取實名登記制用戶登記資料。他續稱，由於銀行在金管局要求下，正逐步減少對SMS OTP 的依賴，政府暫時沒有計劃授權銀行存取實名登記制的資料。

使用「智方便」進行身份驗證。

加入智方便多重身份認證功能

他提到，金管局正與數字辦以及銀行業界，將智方便多重身份認證功能，逐步融入至關鍵流程，包括容貌辨識及讀取身份證晶片，防止騙徒使用虛假或被盗用的身份證明文件，以提供額外保障。首階段測試已展開，並以風險為本為原則，將逐步拓展至其他業務，相信有助打擊盗用市民身份開戶的罪行。

金融界議員陳振英。（立法會直播）

陳振英倡政府為銀行及電訊商設立查詢機制

金融界議員陳振英指現行條例所限，銀行及電訊商不能互通資料，惟關注政府會否考慮替兩者建立查詢機制，使銀行只需要向電訊商提供有意開戶市民的姓名及電話，便可作核實，以增加多重保障，確保申請人身份。

陳浩濂稱，政府會思考如何用好現行機制加快效率，但陳振英的建議涉不少法律問題，當局會以動態監測市場發展，視乎是否需要提升功能。