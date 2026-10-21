APEC｜李家超與財政部長藍佛安會面　倡內地金融機構在港拓業務

行政長官李家超今日（21日）在禮賓府與在香港出席APEC財長會的國家財政部部長藍佛安會面，交流內地和香港經濟金融發展意見。李家超表示，財政部連續多年在香港發行人民幣國債，今年更首次在香港發行人民幣綠色主權債券，有助鞏固提升香港全球離岸人民幣業務樞紐的地位。他說特區政府持續促進香港債券市場發展，推動人民幣國際化和完善可持續金融生態圈。內地金融機構可以利用香港的國際化市場、專業服務和人才，進一步拓展業務。



行政長官李家超（右）在禮賓府與財政部部長藍佛安（左）會面。（政府新聞處）

出席會面的包括財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸和財經事務及庫務局局長許正宇亦有出席。李家超表示，APEC財長會對於貢獻亞太經合組織「中國年」財金渠道成果意義重大，期間就財經領域重點議題坦誠深入交流，達成一系列務實成果。會議核准並發布《2026年APEC財長聯合聲明》和《亞太地區數字基礎設施融資政策聲明》，為亞太經濟體深化財經合作明確方向，提供指引。

他說會議加強各方在三方面的共識，一是加強宏觀經濟政策溝通協調，攜手應對外部風險挑戰；二是推進財經領域務實合作，助力亞太經濟長期可持續發展；三是深化區域一體化進程，推動構建亞太共同體。會議同時形成兩份專業領域成果文件，並對APEC青年財經人才交流合作項目進行了總結。

李家超感謝國家對香港的信任和支持，以及對香港國際金融中心地位的高度肯定。香港積極把握財長會作為國際交流平台，展示內聯外通的獨特優勢，加強與亞太經合組織成員的經貿交流合作。他說亞太作為全球經濟增長引擎，在世界經濟增長面臨多重挑戰下，肩負着更大的責任。香港會繼續發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，共同促進區域經濟合作和繁榮穩定。

李家超說，國家「十五五」規劃支持香港鞏固提升國際金融中心地位。特區政府上月公布了《香港第一個五年規劃》和《施政報告》，主動對接國家發展戰略，進一步發展人民幣和大宗商品交易業務，鞏固香港的國際競爭優勢。香港會持續推進香港國際金融中心高質量發展，加強與內地金融市場的互聯互通，服務國家金融高水平對外開放。