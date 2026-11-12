繽紛冬日巡禮｜江旻憓倡套票優惠吸商戶參與　推寵物嬰兒友善安排

「香港繽紛冬日巡禮2026」首次由中環延伸至尖沙咀、銅鑼灣三區，免費入場打卡兼觀賞光影及音樂表演。旅遊界立法會議員江旻憓建議旅發局及早向業界發布優惠細節，方便設計套票，放大「盛事+旅遊」雙重效應；同時，聯乘電子支付平台推出全城優惠，料可吸納更多中小企參與。她亦建議推出寵物、嬰兒友善安排，提升活動的包容性。



「香港繽紛冬日巡禮2026」

前身為「香港繽紛冬日節」的「香港繽紛冬日巡禮」最早於 2005年開始舉辦，至今邁入第22年。過往吸引國際、內地旅客、本地人體驗香港聖誕和新年氛圍。江旻憓在社交平台表示，本年度活動擴展至中環、尖沙咀、銅鑼灣三個區域，網上關注度明顯提升，活動已逐漸形成具代表性的城市旅遊品牌，不少AI旅遊規劃平台和網上攻略，都已將它納入推薦行程。

「香港繽紛冬日巡禮2026」

她說，公眾普遍認同的優勢主要有四點：第一，免費入場，降低參與門檻，吸引不同客群；第二，節慶音樂和現場氛圍營造出色，沉浸式體驗強；第三，打卡位深受歡迎，自帶社交媒體傳播效應；第四，特色市集和期間限定消費活動，有效帶動餐飲、零售等周邊消費。

「香港繽紛冬日巡禮」。（旅發局圖片）

今年中環、尖沙咀及銅鑼灣設「香港冬日小鎮」，配合主題光影、市集和除夕倒數煙花，江旻憓相信能將旅遊人流由單一景點擴展至不同社區，惠及酒店、餐飲、零售及中小企。她建議旅發局及早向業界發布優惠細節，方便設計套票，放大「盛事+旅遊」雙重效應；並在一站式平台上加入實時人流和優惠兌換資訊。

1月14日，立法會大會討論關於宏福苑災後支援與重建的政府議案，旅遊界議員江旻憓發言。（直播截圖）

第二，江旻憓指過往電子優惠券及消費獎賞計劃成效良好，建議加強宣傳推廣。今次聯乘電子支付平台推出全城優惠，可進一步吸納更多本地特色中小企參與，擴大社區消費紅利。

「香港繽紛冬日巡禮2026」

第三，她提醒注意提升活動的包容性和便利性，優化寵物友善安排、完善嬰兒車無障礙通道，並清晰設置現場指示標識，照顧親子家庭、行動不便人士等多元群體的參與需要。長遠而言，她期望加強與航空、郵輪、酒店及大灣區城市的聯動，推動「一程多站」跨境產品，提升過夜比例和旅遊競爭力。