行政長官李家超今日（17日）出席「亞洲物流航運及空運會議」時表示，香港作為全球的「超級聯繫人」和「超級增值人」，將結合內地機遇、國際網絡與專業優勢，為全球業界創造更多共同機遇，並見證山東青島港與香港締結伙伴關係。



此外，香港在會上與交通運輸部轄下中心簽訂合作備忘錄，推廣「全球可持續交通燃料評估體系」；機管局同日亦與中華煤氣及怡斯萊簽署諒解備忘錄，磋商在屯門興建可持續航空燃料混合設施。



亞洲物流航運及空運會議。（政府新聞處圖片）

李家超指出，今次會議以「凝聚創新動能·實現永續增長」為主題，聚焦增長、創新及可持續發展三大戰略重點。會上香港與交通運輸部的國際可持續交通創新和知識中心簽訂合作備忘錄，於國際平台推廣「全球可持續交通燃料評估體系」，為綠色燃料提供另一認證方式。

他又提到，繼去年與廣西、大連及智利聖安東尼奧港建立伙伴關係，以及今年與上海、希臘比雷埃夫斯港及海南洋浦港合作後，今日再見證山東青島港與香港締結伙伴關係。他表示，特區政府於9月公布《香港第一個五年規劃》，鞏固提升香港國際航空樞紐和國際航運中心地位，正與大灣區夥伴緊密合作，推動貨物流通及提供高增值物流服務，成為內地企業產品連繫國際市場的門戶。

機管局、香港中華煤氣及怡斯萊有限公司三方同意就於屯門設計、興建及營運一座可持續航空燃料混合設施繼續進行磋商。（機管局提供）

機管局、煤氣、怡斯萊簽備忘錄 研屯門建可持續航空燃料設施

另一方面，在李家超及運輸及物流局局長陳美寶等人見證下，簽署了4份諒解備忘錄，包括：機管局與香港中華煤氣及其創立的可持續燃料及綠色分子生產商怡斯萊；運輸及物流局與Global Sustainable Transport Innovation and Knowledge Center(GSTIKC)；運輸及物流局與青島港集團；及香港貨運物流業協會、香港空運服務與U&I Logistics Corporation。

其中，機管局、香港中華煤氣及怡斯萊有限公司三方同意就於屯門設計、興建及營運一座可持續航空燃料混合設施繼續進行磋商。

特區政府在《香港第一個五年規劃》中提出，香港國際機場出發航班在2030年實現1%至3%的可持續航空燃料使用比例，並於2026年《施政報告》宣布推進在港興建相關混合設施，以構建完整產業鏈及降低物流成本。特區政府亦已主導在東莞設立可持續航空燃料生產基地。

目前香港國際機場現有燃油基礎設施已具備接收、儲存及加注預先混合可持續航空燃料的能力，其中一家本地航空公司已成功於機場加注。