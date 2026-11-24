宏福苑火災將近一周年，港澳辦今日（24日）發表署名「港澳平」的文章，指火災給香港造成巨大創傷，形容一年來中央牽掛關心災民安危冷暖，特區政府有力有效開展火災善後工作，社會各界持續不斷支援幫助災民。文章指，共同心願和努力的目的是杜絕類似事故再發生，讓逝者安息，讓災民展開新生活，提到最近特區政府重拳嚴打圍標行為，又建立全新的監管架構雷厲風行改革，充分體現擔當。



2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

痛定思痛，特區政府已經並正加快推進系統性改革。 港澳辦署名「港澳平」文章

文章以《改革治沉痾團結向未來》為題，指特區政府正加快系統性改革，在全力救援和安撫災民的同時，針對火災暴露出的樓宇維修制度漏洞及政府部門監管權責不清等長期積弊，決意「刮骨療傷」，以系統性改革破除頑疾。文章重提10月29日特區政府就火災的不幸發生向公眾道歉，並根據報告作出刑事追責、行政問責和政治責任承擔決定，同時全面接納報告建議並提出系統性改革措施，充分體現擔當作為。

2025年11月29日上午8時，特首李家超聯同主要官員、公務員代表等，在政總默哀。全港政府建築物下半旗。（資料圖片／廖雁雄攝）

文章又指事隔不到一個月，11月23日行政長官李家超召開工作會議聽取各部門落實改革措施進度匯報，指示要全力推進改革，並提出盡快將6部法例修訂草案提交立法會審議等多項要求。文章指注意到近日特區政府新成立的「打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊」已開展兩輪聯合行動，重拳嚴打圍標行為，共拘捕163人，涉款逾2.3億元。政務司司長主持的督導委員會也已召開首次會議，逐一審視跟進獨立委員會建議執行情況，目前29項建議已完成，其餘絕大部分均訂明時間表。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

此外，房屋局「公營房屋樓宇管制組」已成立，樓宇大型維修專家小組將於11月內成立，樓宇維修支援及服務局也將今年內成立，正在建立全新的監管和服務架構，文章形容充分彰顯特區政府雷厲風行、高效務實、動真碰硬推進改革的強大意志和果決行動。

文章指宏福苑火災暴露出長期積弊，所改革的是一項系統工程，政府主導、社會協同、公眾參與缺一不可。立法會要認真審議法例、切實把關；專業人士要恪守職業操守，真正擔起責任，敢於向不合規行為說「不」；行業協會要加強自律與監督，確保嚴格執行行業標準、規範和紀律。方方面面都與特區政府同向同行，才能讓改革舉措落地見效。

大埔宏福苑火災。（方承恩攝）

文中又指要對各種「以災亂港」的圖謀保持警惕，防範別有用心之人打著不同幌子滋事生非，干擾破壞社會穩定大局，形容任何妄圖挑動社會分化對立，煽惑攻擊特區政府依法施政，破壞香港安定團結的伎倆，都絕不能得逞。

面向未來，文章指全社會共同支持災民展開新生活。在特區政府和社會各界的關愛支持下，許多災民逐步從受災的陰霾中走出，恢覆正常工作、生活、學習，形容他們感恩政府和社會，堅毅自強、積極向上，有的成為志願者，以自己戰勝傷痛的經驗幫扶鄰里。一些災民已選到自己「心水」新樓，期盼早日遷居開始新生活，引述一名受訪災民說「過去的已經過去，我們都會積極面對未來，一步一步來，總有辦法解決」。

大埔宏福苑火災。（方承恩攝）

文章指事實終將證明，無論什麼困難險阻都不能擋住香港前進的腳步。宏福苑火災救災善後處置過程再次激發出的同舟共濟的獅子山精神和不斷凝聚的改革破局的決心意志，必將轉化為香港克難前行的磅礴力量。文章指相信有中央和祖國內地的全力支持，行政長官和特區政府一定能夠團結帶領社會各界，以改革促發展，譜寫香港由治及興的新篇章，開創香港更美好的明天。