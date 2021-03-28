新疆棉花｜「同心會」到H&M分店抗議促道歉　部分人穿Adidas波鞋

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-28 17:15

「新疆棉花」爭議持續發酵，H&M、Nike、Adidas等多個國際知名品牌，因曾發表抵制新疆棉花聲明，近日成為內地民眾的抵制目標。 建制團體「香港同心會」今天下午（28日）一行十多人，到H&M尖沙嘴廣東道分店外請願，高呼「香港支持新疆棉花，新疆棉花頂呱呱」等口號，又高舉「中國人不吃這一套」、「香港支持新疆棉花」等標語。

高舉「中國人不吃這一套」標語

香港同心會一成員今天在H&M尖沙嘴店外請願，他們手持多款標語，包括「中國人不吃這一套」、「香港支持新疆棉花」、「新疆棉花，品質優良，惘（罔）顧事實，無理打壓」等。

同心會批評，對於有指新疆地區出現強迫勞動等指控，純屬子虛烏有，只是美國及其他西方國家捏造的謊言，試圖打壓新疆棉花產業及中國紡織業發展，分裂新疆維吾爾族和回族同胞感情。他們又批評，H&M等國際品牌公然抵制新疆棉花，做法違反國際貿易規則，屬霸凌行徑，要求H&M道歉。

現場所見，部分示威者的服飾是產自抵制新疆棉花的品牌，例如一名男示威者穿上Adidas波鞋，有女示威者戴上疑似Adidas鴨嘴帽，不過以同心會貼紙把品牌標誌遮蓋。

有女示威者戴上疑似ADIDAS鴨嘴帽，不過以同心會貼紙把品牌標誌遮蓋。（香港同心會Instagram）

公民力量昨天（27日）到H&M香港總部外示威，要求H&M撤回有關言論，並停止對新疆棉花的杯葛。公民力量主席潘國山被發現穿著NIKE波鞋到場示威。潘國山表示，涉及的多個品牌與日常生活息息相關，認為基於環保原則，不應焚燒或丟棄一直使用的產品。