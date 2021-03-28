選舉改制｜紫荊民調：近4成人支持「432」方案　中間落墨較受歡迎

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-28 18:56

全國人大會議早前通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定》，本港選舉制度將大幅修改。紫荊研究院的民意調查指，69.7%受訪者對人大決定表示支持，表示不支持者只有21.4%。 至於日後立法會議席組成，紫荊民調稱最多受訪者傾向「432（40席選委會、30席功能界別、20席分區直選）」方案，佔36.9%；其次為「333（30席選委會席直選、30席功能界別、30席直選）」方案，佔24.2%；至於「522（50席選委會、20席功能界別、20席直選）」方案，則有20.4%受訪者支持。紫荊形容，「中間落墨」的「432」方案較受市民歡迎。

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近七成稱人大決定增加對港信心

調查於本月22日至27日進行，以電話隨機抽樣成功訪問了1366名市民。結果顯示，69.7%受訪者對人大決定表示支持，只有21.4%表示不支持，另有8.9%表示不清楚、無意見。根據人大決定，選委會將增加由港區全國人大代表、港區全國政協委員和有關全國性團體香港成員組成的第五界別，紫荊稱有66.8%受訪者對此表示贊成，21.9%不贊成。

調查問及對日後立法會議席組成的看法，最多受訪者傾向「432」方案，佔36.9%；其次為「333」方案，佔24.2%；至於工聯會吳秋北提出、被視為「大辣」的「522」方案，則有20.4%受訪者支持。



紫荊形容，結果反映雖然上述三種方案沒有任何一種得到過半數的大比例支持，「但總體而言，中間落墨的『40:30:20』方案較受市民歡迎，比其他方案的支持度均高出超過一成。」

法工委曾稱「中間點落墨」

調查又指，65.1%受訪者贊成設立候選人資格審查委員會，25.5%不贊成，另有9.4%表示不清楚、無意見。另外，有68.3%受訪者表示因人大決定，增強了對香港前景的信心，表示信心減少的只有22.7%。

中央官員早前來港3日收集意見，人大法工委副主任張勇當時指，聽取大家意見後，會選擇在中間點落墨，舉例有人要求60分，有人要求100分，他可能會在80分落腳。