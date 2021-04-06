徐英偉今辦三場解說會　晤體育文化界　指改制更能照顧整體利益

撰文：吳倬安
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全國人民代表大會常務委員會早前通過修訂《基本法》附件一《香港特別行政區行政長官的產生辦法》和附件二《香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序》。民政事務局局長徐英偉今天（6日）舉行三場閉門解說會，向體育界和文化界解說選舉改制，新上任的政治助理張進樂亦首度「登場」，參與解說會。
徐英偉表示，完善香港特別行政區選舉制度符合香港實際情況和更能照顧社會的整體利益，有效提升香港特區的管治，讓「一國兩制」行穩致遠，保持香港的優勢。
稱有效提升香港特區的管治
民政事務局下午發稿，指徐英偉今天舉行了三場解說會，向體育界和文化界解說，讓持份者了解情況，並支持有關改制工作。徐英偉表示，完善香港特別行政區選舉制度符合香港實際情況和更能照顧社會的有整體利益，效提升香港特區的管治，讓「一國兩制」行穩致遠，保持香港的優勢。
局方表示，徐英偉將會繼續舉行多場解說會，主動向各界解說和聽取意見，呼籲社會人士全力支持有關修訂。
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陳茂波日前與部份商界代表和專業界別人士上周舉行解說會，講解有關全國人大常委會通過修訂《基本法》附件一和附件二以完善香港特區的選舉制度，並聽取各界意見。（陳茂波網誌圖片）