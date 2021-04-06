徐英偉今辦三場解說會　晤體育文化界　指改制更能照顧整體利益

全國人民代表大會常務委員會早前通過修訂《基本法》附件一《香港特別行政區行政長官的產生辦法》和附件二《香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序》。民政事務局局長徐英偉今天（6日）舉行三場閉門解說會，向體育界和文化界解說選舉改制，新上任的政治助理張進樂亦首度「登場」，參與解說會。

徐英偉表示，完善香港特別行政區選舉制度符合香港實際情況和更能照顧社會的整體利益，有效提升香港特區的管治，讓「一國兩制」行穩致遠，保持香港的優勢。