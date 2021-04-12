消息：港台《The Pulse》記者唐若韞辭職　曾問世衛台灣會籍被批

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-04-12 19:22

消息指，港台英文節目《脈搏》（The Pulse）記者唐若韞已向港台提交辭職信，很快離職。 唐若韞去年在《脈搏》以視像方式訪問世衛助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward），問及會否重新考慮台灣的世衛成員資格，惟艾爾沃德未有回應，其後更疑似「Cut線」，當記者接通後重新提問，艾爾沃德僅稱中國的防疫工作做得好。商務及經濟發展局局長邱騰華當時直指，該集節目有違「一個中國」的原則。

酒店渡假被指獲免費招待 建制狙擊

世衞事件於去年觸發軒然大波，內地官媒和建制派接連狙擊港台，邱騰華當時表示，該集節目當中的表達，有違「一中」原則及《約章》中港台作為公共廣播機構所訂明的目的和使命，認為廣播處長作為港台總編輯，「必須對此負責」。

港台發言人當時回應指，當天播出的節目主題是探討世界各地新冠肺炎疫情，以歐洲、美洲疫情最嚴重的城市為切入點，如紐約、倫敦、以至意大利北部最受影響的倫巴第大區。該集內容旨在分析各地疫情的應對及受影響的民眾感受，有各地方政府的說法，亦有世衛的回應。

此外，有建制背景的《點新聞》今年2月曾報道，唐若韞獲文華東方酒店免費招待，質疑她有機會觸犯《防止賄賂條例》，有人之後到港台示威。唐若韞當時回應指，去年12月以當時的標準價格在文華東方酒店渡假，由於酒店在入住期間有服務問題，她去信反映後，酒店作出補償，她今年1月再次入住，強調當中不涉及收受利益。