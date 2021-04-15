央視指李亨利反中亂港金主　羅冠聰否認相識：見政要毋須中間人

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-04-15 17:00

央視《焦點訪談》播出訪問節目，被指是「反中亂港金主」的伯利茲（Belize）籍男子李亨利，曾資助「反華份子楊某某」多次本港社運人士引薦到境外，與外國高級官員會面，包括前眾志成員黃之鋒及羅冠聰、學聯前秘書長周永康、前香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽。 羅冠聰、張崑陽在Facebook回應事件，稱不認識李亨利，到外國游說時亦不需要他人金錢支緩或引薦。周永康亦稱不認識李亨利，但透露曾於2015年夏天，與李亨利在鑽石山地鐵站出口見過一面，為時大約數分鐘。

羅冠聰：幻想我們全是棋子 連會面也要中間人

羅冠聰稱，自己不認識李亨利，過去外訪機票等費用，不是自資就是主辦方出資，在外國的任何人士照顧亦不涉金錢交易。

他表示，回見外國政要根本不需要任何中間人推薦，形容這種說法「很中共的邏輯，幻想我們是一群毫無網絡、聯繫、能力的『棋子』，所做之事全是上級委託，連安排會面也要中間人才可成事」。他說自己見過時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）及多名駐英大使，均不需經過所謂「中間人」的安排。

羅冠聰形容，與不同機關、組織交流實屬平常，不用幕後人物來協調。他反問，如真的要找中間人，「有甚麼理由由要找一位在中國企業任職的高層來當『中間人』？這樣不是自找麻煩嗎？」

張崑陽指正常申請會面 不需巨額資金援助

張崑陽亦表示不認識李亨利，過去到英、美、德、澳游說時也不需要倚賴其他人的金錢支援，而出席白宮國安會、美國副總統辦公室和國務院高級幕僚會面的時候，亦只需要透過正常的會面申請，不可能也不需要用巨額金錢。

周永康在Facebook回應指，不認識李亨利，與「楊某某」亦不稔熟，只曾與李亨利在2015年的夏天，鑽石山地鐵站出口見過一面，為時大約數分鐘，記憶中對方指十分支持香港及中國的民主運動。