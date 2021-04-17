8.18集結案｜多國批評中國消除異見　新華社促停止為罪犯站台

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-04-17 23:29

香港多名泛民主派人士昨（16日）因2019年參與8.18和8.31集會，分別被判監禁或緩刑。歐美多國發聲明譴責事件，批評中國和港府破壞港人的基本自由和權利，消除各種形式的異議。 新華社今日回應事件，批評西方國家粗暴干預香港事務和中國內政，敦促美方停止為「反中亂港」罪犯站台。

新華社今日（17日）回應事件，批評西方國家粗暴干預香港事務和中國內政，敦促美方停止為「反中亂港」罪犯站台。（資料圖片）

新華社評論文章指，香港法院就案件作出公正判決，西方國家就急不可耐跳出來，以「人權」和「自由」的理由橫加干涉，為違法者張目，粗暴干預香港事務和中國內政。文章指，香港由亂及治勢不可擋，西方國家的說話再也不能掀起任何波瀾，只會淪為歷史的笑柄。

文章認為，西方國家直接為反中分子撐腰打氣，粗暴踐踏國際法和國際關係基本準則，妄圖阻攔中國行使主權，進而以港扼華。評論強調，《中英聯合聲明》對香港的方針政策及具體說明，皆為中方單方面的政策宣示，純屬中國內政，不是中英雙方協議的內容，《中英聯合聲明》中沒有任何條款賦予任何外部勢力在香港回歸後干預香港事務的權利。

評論又指，香港在《港區國安法》生效後，再也不是一座「不設防」的城市，西方國家的把戲，早已沒有任何表演的空間。