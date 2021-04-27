李慧玲稱健康問題封咪　與梁振英結怨多年　商台解僱風波最經典

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-04-27 18:57

資深傳媒人李慧玲昨日（26日）在網台D100節目《左右大局》表示，考慮到自己體力和精神，難以應付每日主持兩個半小時的烽煙（Phone-in）節目，故已向《D100》請辭，將工作至本月底。李慧玲強調不會移民，亦非退休，日後或轉戰至文字平台。 李慧玲曾在《明報》及《蘋果日報》工作，2004年起加入商業電台，主持時事評論節目《左右大局》、《在晴朗的一天出發》等，不時批評政府施政。2014年，李慧玲突遭商台解僱，她當時指控時任特首梁振英是「幕後黑手」，批評對方打壓新聞自由和言論自由，但梁振英否認事件，強調從無向人提及李慧玲在商台的工作。 李慧玲與梁振英的恩怨未因她離開商台而結束，李慧玲其後轉至網台《D100》主持節目，已卸任特首的梁振英在2018年向她發律師信，指她在節目中涉誹謗，要求道歉，但李慧玲拒絕，並稱有心理準備「打一場硬仗」。

立場親泛民 曾被指「阻政府施政」

現年55歲的李慧玲，早年在《明報》擔任政治記者，曾為「政壇教父」鍾士元執筆回憶錄。李慧玲於2004年離開《蘋果日報》加入商台，主持時事評論節目，以言論辛辣見稱，立場被視為親民主派。



至2013年11月，李慧玲突被調回主持晚上節目《左右大局》，她當時指調職是黑箱作業「無得say no」，更批評時任商台行政總裁陳志雲發短訊威脅要解僱她；陳志雲之後否認，又稱主持人調動絕對與商台續牌事件無關。

2014年2月，商台宣布即時終止與李慧玲的合約，事件引起極大迴響，逾百人當晚在商台外發起集會聲援。李慧玲隨後召開記者會，公開與陳志雲的對話內容，指控事件是梁振英政府對新聞自由、言論自由的打壓，令商台在續牌的魔咒下「跪低」，惟當時陳志雲和梁振英均否認與事件有關。

當時有報章政情專欄引述有高官稱，根據政府研判，李慧玲的節目已對特區政府施政「造成障礙」，擔心李慧玲會借節目支持佔中，更猜測她有可能丟失工作。

2018年7月，李慧玲收到前特首梁振英發出3封律師信，指她在節目講述澳洲UGL和禮頓的關係，內容有失實及誹謗成份，要求李慧玲道歉。（資料圖片）

梁振英曾發三律師信質疑誹謗

李慧玲隨後返回《蘋果日報》擔任節目主持，並在2016年轉至主持網台《D100》的節目，惟與梁振英的恩怨持續。2018年7月，李慧玲在節目中表示，前特首梁振英向她前後發出3封律師信，指她在6月28節目講述澳洲UGL和禮頓的關係，內容有失實及誹謗成份，要求李慧玲道歉。李慧玲當時在節目中強調，已經做足心理準備「打一場硬仗」，重申自己即使要坐監，都不會公開消息來源。

強調沒想過移民或離港 未來或轉戰文字平台

李慧玲昨日因健康為由向《D100》請辭，她將會主持多四集節目，本周五將交由民陣召集人陳皓桓主持最後一集後，《左右大局》將正式結束。李慧玲稱，此刻最傷感的是政圈好友相繼失去自由，如民主黨林卓廷、尹兆堅，吳敏兒等，「我自己一個在直播室，他們就失去自由，自己特別難過。」

李慧玲稱，沒想過要移民，亦沒想過離開香港，強調仍會與大家結伴而行。她又指，自己此刻絕對不是退休，形容自己作為新聞工作者，視這個崗位為終身崗位，未來或會轉戰文字平台。