懲教拒胡志偉奔喪　劉夢熊批損一國兩制　屈穎妍：仁慈是有底線

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-06 15:50

正因民主派「35+初選」案被還柙的民主黨前主席胡志偉，其父親上月中離世，早前他向懲教署申請外出奔喪，惟懲教署考慮保安因素後拒批，反建議安排視像方式參與。胡志偉及家人拒絕有關安排，批評以視像瞻仰父親遺容，對亡父不敬。 「梁粉」屈穎妍今日（6日）在報章撰文，形容胡志偉是「國安重犯」，質疑若容許他「大模廝樣」申請外出，或開壞先例，又稱「仁慈是有底線的」。前全國政協委員劉夢熊批評港府不近人情，質疑此舉令香港無法向台灣展示「一國兩制」的垂範作用，「如此作派，對一國兩制究竟是建設抑或破壞？」

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屈穎妍：長毛當年回內地探家人無「大鑼大鼓」

屈穎妍以「仁慈的底線」為題撰文，提到「長毛」梁國雄當年因母親在內地病危，向當時特首董建華及港區人大代表求助，結果在各方幫忙下，獲中央批出一次過回鄉證，回到廣東，「當時長毛沒有大鑼大鼓」，辦完喪事回港後才開記者會，認為這就是政治的妥協藝術。

屈穎妍指，胡志偉在申請外出的同時，透過家人及團隊向外發佈消息，網上更有人號召在喪禮當天到場支持，質疑是想用公眾壓力脅迫懲教署就範，「有人卻唱通街博同情博影相，結果適得其反」。

她又形容胡志偉是「國安重犯」，「連國安重犯都可大模廝樣申請外出，那還有甚麼罪名不能批？」她指先例一開後患無窮，「今次嫁女，下次生仔，從此日日會見到懲教署的囚車周圍飛」，又稱「仁慈是有底線的」，好心人只看單一個案，懲教署要看的是無法估計的社會影響，諷刺稱：「想一家人喜事喪事都齊齊整整？好簡單，不犯法就能如願。」

屈穎妍形容胡志偉是「國安重犯」，「老實說，連國安重犯都可大模廝樣申請外出，那還有甚麼罪名不能批？」（資料圖片）

劉夢熊：胡志偉未審未判未定罪 做法不近人情

曾入獄的前全國政協委員劉夢熊在Facebook指，1999年，中國國務院原副總理姫鵬飛之子、原解放軍總參謀部情報部副部長姬勝德因涉嫌受賄罪、貪污罪、挪用公款罪及出賣軍事情報等多項罪名被捕，解放軍軍事法庭判處其死刑，緩期兩年執行，翌年2月姬鵬飛去世，姬勝德獲批由獄中出來參加其父葬禮。

劉夢熊形容，「不怕不識貨，最怕貨比貨」，指未審、未判、未被定罪的胡志偉所面對的控罪，與當時身為死囚的姬勝德根本是「小巫見大巫」

他又指，「一國兩制」是「香港在做，台灣在看，世界在看」，「一國兩制」是希望香港能給台灣起到垂範作用，若在胡志偉奔喪事件上，港府取態不近人情，「一葉知秋」，「台灣的國民黨、民進黨及其支持者將會如何看？國際社會將會如何看？如此作派，對一國兩制究竟是建設抑或破壞？」