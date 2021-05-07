司法機構倡兩級制處理法官投訴　周浩鼎葛珮帆歡迎建議：增透明度

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-07 18:45

司法機構向立法會提交文件，建議將現行投訴法官處理機制改為「兩級制」，遇到複雜或引起社會廣泛關注的個案，第一層由多於一名高等法院法官組成專責小組跟進；第二層成立諮詢委員會，由終審法院法官擔任主席，由法官及社會人士出任成員，以審視第一層提交的調查報告並給予意見。 民建聯立法會議員周浩鼎及葛珮帆表示歡迎司法機構的建議，認為有助提升投訴法官機制的透明度。周浩鼎指出，第二層機制設諮詢委員會，加入社會人士，可更客觀地處理投訴，幫助司法機構維護自身公信力。

司法機構向立法會提交文件，建議將現行投訴法官處理機制改為「兩級制」。（資料圖片）

周浩鼎指，投訴法官機制必須聚焦處理法官操守問題，而不能影響案件審判結果，歡迎司法機構的建議沿用有關原則。他認為，無論最終由誰委任諮詢委員會中的社會人士，最重要的是有關社會人士具有公信力及相關經驗。

葛珮帆稱，近年司法機構收到的投訴個案大增，由2018年的121宗，升到去年逾5,500宗，以往有市民反映投訴法官的過程困難、欠缺透明度，亦有具爭議性的投訴由上級法官處理，最終上級法官不認同投訴，予人感覺不公平、官官相衛。她認為，司法機構建議的首層制度合理，冀盡快交代第二層機制中，加入諮詢委員會的社會人士由誰委任、身份是否公開等。