洪駿軒眾籌金額不理想　撤回上訴申請　已失去區議員議席

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-05-07 20:11

前觀塘區議員、民主黨洪駿軒前年區議會選舉期間，被指在拉票傳單中抹黑對手，早前被裁定非妥為當選，喪失區議員資格。洪隨後眾籌提上訴至終審法院，惟眾籌金額不理想，決定撤回上訴申請。 洪駿軒今日（7日）在facebook表示，本月4日起正式失去區議員議席，早前眾籌所得將全數用於支付訟費。並感慨表示，從事政治及社區工作近5年中，感激遇到的各位戰友、同事、街坊好友，眾人的支持和鼓勵將銘記於心。

洪駿軒感慨表示，人生過去的經歷都是與香港緊緊扣連在一起，對於成為香港「最後一批代議士」感到光榮，在此感謝4,203位翠屏街坊的信任。洪認為，最壞的情況是他的議席懸空至下屆選舉，擔心未來兩年半都沒有區議員服務街坊，就此未能完成當日對街坊許下的4年承諾致歉。

洪駿軒指，無論未來兩年半情況如何，都不會就此放棄社區工作，將會繼續堅負未完成的責任，還望在未來路上大家不要懷憂喪志。洪鼓勵市民「失去議席不等於失去民心，有些信念是政權無法撼動」，呼籲在任議員繼續堅持，「當守的道繼續守，必修的道繼續修」。

民主黨前區議員洪駿軒（左）（洪駿軒facebook）

洪駿軒被裁定非妥為當選後提出上訴，眾籌目標為100萬元以支付訟費，惟最終只籌得約15萬元，加上多名民主黨友都同樣面對法律訴訟，黨內經濟狀況難以支撐，經諮詢法律意見後，認為勝訴機會不大，因而放棄上訴。