馬凱碩指中美須建立新戰略平衡　美阻中國崛起注定失敗

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-13 18:07

聯合國安理會前主席、新加坡國立大學亞洲研究院傑出院士馬凱碩今天（13日）出席「團結香港基金」論壇，以《中美角力：亞洲能否引導拜登的對華政策？》為題發表主題演講，全國政協副主席董建華、行會成員李國章、恒隆集團董事長陳啟宗等人出席。 馬凱碩指出，中美必須建立新的戰略平衡，否則亞洲將蒙受重大損失，又認為若美國總統拜登在外交及對內政策失敗，特朗普或有機會復闢，屆時將會對亞洲造成更大破壞。馬凱碩又指，若美國嘗試阻止中國崛起及全球最大經濟體，將會注定失敗。

聯合國安理會前主席、新加坡國立大學亞洲研究院傑出院士馬凱碩

稱美國應退後一步看清全局

馬凱碩形容，拜登的處事作風很「美國」風格，是一個紳士且有很高的學術水平，認為他正嘗試做正確的事，嘗試做一些有利中美關係的事情，但拜登至今仍未有撤回部分特朗普的對華政策，認為拜登須明白中美對立的狀態是錯誤的。馬凱碩指出，美國國內有嚴重的反中情緒，令拜登政府延續部分前任政府的政策，他認為美國應退後一步看清全局。

馬凱碩指出，中美必須建立新的戰略平衡，否則亞洲將蒙受重大損失，又認為若美國總統拜登在外交及對內政策失敗，特朗普或有機會復闢，屆時將會對亞洲造成更大破壞，因此他認為亞洲國家應該並能夠在對華政策上引導拜登，呼籲亞洲各國必須就此清楚發聲。

馬凱碩又指，若美國嘗試阻止中國崛起及成為全球最大經濟體，將會注定失敗，又認為美國不能夠延續前任政府的做法，與中國繼續打貿易戰。

董建華發言時提到，自己與馬凱碩認識多年，非常高興他出席論壇，又笑言自己好像學生上課，他提到自己過往在美國居住十年，結婚生子也是在美國，又指自己在美國很多朋友，常常飛往美國，但因疫情不能再往來美國，他希望各國透過合作，解決當下面對的問題。