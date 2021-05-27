選舉改制｜羅健熙形容是普選倒退　民主黨參選與否須待9月才決定

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-27 16:37

立法會今（27日）繼續審議《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，草案下午三讀通過。 民主黨主席羅健熙表示，今次的選舉改制減少市民在立法會選舉中的參與部分，認為是一大倒退，亦是普選的倒退，很多民主派支持者都已表達失望或不關心。 至於民主黨會否參選立法會，羅健熙強調需待9月會員大會後才有最後決定，現時個別黨友的意見只屬個人意見，不代表黨立場，他會繼續與黨友商討，希望9月後能一併向市民交代如何走日後的民主路。

區議員宣誓前夕 羅指民主黨繼續做好眼前工作

談及民主黨未來去向，羅健熙強調，不論決定是否參選，「民主黨仍是民主黨」，該黨會做自己決定，不會受外界任何風聲影響。他又指，有來自本地的「建制派中間人」接觸自己，亦有內地「中間人」及建制派聯絡黨友，但該黨仍會按自己覺得對香港民主最好的方向去走。

民主黨中委早前通過籌組「內地及政制事務專責委員會」， 羅健熙說，3月已開始籌組工作，委員會工作主要是協助該黨理解內地政策及領導人講話，認為對理解當前局勢有幫助。

至於政府稍後將安排區議員宣誓，羅健熙表示，該黨早已表明會建議區議員宣誓，但由於現時無辦法預計政府會DQ多少人，該黨議員會做好眼前工作，盡力維持地區服務及聯繫。

相信市民會以自己方式悼念六四

就警方拒絕就支聯會舉辦的六四遊行及集會批出不反對通知書，羅健熙表示，市民有遊行、集會、示威權利，不應被阻撓，但過去兩年一直無機會進行合法集會及遊行，做法侵害了市民的表達權利，他相信六四集會一直是香港自由表達的指標，又說無論支聯會最後決定如何，相信市民都會用自己方式悼念六四。