終院常任法官苗禮治逝世　林鄭深切哀悼：對司法機構作重大貢獻

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-30 15:17

終審法院非常任法官苗禮治於5月27日在英國逝世，終年88歲。特首林鄭月娥對苗禮治逝世表示深切哀悼，她讚揚苗禮治是顯赫的法學家，在法律界地位崇高，成就非凡，自2000年起出任終審法院非常任法官，多年來曾審理複雜的案件及就多個法律範疇撰寫具權威性的判案書，對司法機構作出重大貢獻。

林鄭月娥讚揚苗禮治是顯赫的法學家，在法律界地位崇高，成就非凡，自2000年起出任終審法院非常任法官，多年來曾審理複雜的案件及就多個法律範疇撰寫具權威性的判案書，對司法機構作出重大貢獻。（張浩維攝）

林鄭月娥續指，根據《基本法》相關條文，行政長官可從其他普通法適用地區委任法官，委任普通法適用地區的卓越法官出任終審法院非常任法官，是香港司法系統的重要組成部分，指苗禮治在過去二十年參與香港終審法院的工作，對香港自回歸後建立穩固並備受肯定的司法制度，足證香港特區依法實行高度自治，貢獻良多，「我對苗禮治勳爵的辭世深感哀痛，謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。」

苗禮治在1973年起獲委任為御用大律師，1986年獲委任為英國高等法院大法官法庭法官，後於1994年獲委任為上訴法院常任法官，並於1998年獲委任為上訴法院常任高級法官。2000年起，苗禮治出任香港終審法院非常任法官。

苗禮治於2015年獲頒授金紫荊星章，據律政司及投資推廣署聯合推出的小冊子，苗禮治曾表示：「我在香港終審法院14年，從未遭遇過中國或任何其他地方的政治干涉。我所有香港的同僚全部時刻都效法英藉法官在英國判案一樣行事。而本地的常任法官，都是專業無比的法律界專業人員。在我們的討論中，我完全沒聽到有任何人表示有絲毫顧慮北京對我們的判決有任何看法。」