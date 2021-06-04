六四32｜鄒幸彤：無法點蠟燭將絕食一日　警以fb貼文作主要指控

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-04 16:17

今日是六四事件32周年，支聯會原申請在維園舉行燭光集會，惟警方以疫情為由發出反對通知書，支聯會不再以組織名義呼籲市民到維園悼念。 今早被警方以「宣傳或公布未經批准集結」罪名拘捕的支聯會副主席鄒幸彤，現時正在中區警署，她指既然今日無法點蠟燭，只好效法內地一直堅守的朋友，以絕食一天來明志。 鄒幸彤的律師下午發聲明，指警方以年5月29日，即六四燭光集會被禁後的凌晨，鄒幸彤在私人面書發出的文字（原題為「燭光無罪 堅守陣地」），作為主要指控。

梁國雄、陳皓桓監獄同禁食一天

翻查鄒幸彤當日貼文，她以個人名義表示，在6月4日晚上8時，「我仍會去守這已有32年的約定，在大家都能看到的地方，點起燭光。」

正在獄中的社民連副主席梁國雄表示，今日將與黨友陳皓桓一同在石壁監獄禁食一日，悼念32年前6月4日為追求中國民主而犧牲的死難者，並向多年來仍然拒絕遺忘，堅持真相的天安門母親致以最深的敬意。

梁國雄指，自己於2000年5月31日在獄中為悼念六四，寫下新詩「縱令我手無燭光，難禁眾心悼國哀」，呼籲今晚8時，市民無論身在何處都一齊舉起手中、心中的燭光。

鄒幸彤撰文：是否要不戰而退，主動讓出維園這個戰場？

另外，鄒幸彤今在《明報》撰文，指政權千方百計想撲滅維園的燭光，反問「香港人是否要不戰而退，主動讓出維園這個戰場，讓六四真相再次流亡？」她在文末說：「今晚8點，希望見到你的燭光。」