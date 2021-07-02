中共百年｜菁英會製片紀錄抗日歷史　冀青年正確認識國家對港貢獻

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-07-02 11:57

昨日（7月1日）是中共建黨一百周年，及香港回歸24周年，香港菁英會早前製作了一套名為《使命》的影片，並於昨日舉行影片首映及分享會。菁英會表示，今次短片不單回顧了國家支持香港抗日的重要使命，活動更邀得抗日老戰士東江縱隊林珍女士談談青年人在過去、現在、未來的重要使命，並向建黨100年以來的民族英雄致敬。

菁英會表示，影片以「過去」、「現在」、及「將來」三個主題，邀請了來自不同階層的香港青年考察及走訪香港多處抗日遺址，也透過抗日老戰士林珍女士及李漢先生專訪，親述這段歷史教科書未有收錄的東江縱隊歷史。

活動主禮嘉賓之一、中聯辦青年工作部副部長宋來表示，中國在共產黨的領導下，經歷了多番轉折，終於實現了中華民族偉大復興。因此，菁英會的活動相當有意義，從考察歷史遺址、探訪先輩後代，展示了在抗日時期，以港九抗日大隊為中心的歷史。他又指，香港在中共百年歷史中，從抗戰到解放後，每個階段都有著重要作用，強調忘記歷史就等同背叛，要回顧歷史，以借鑑未來。宋來說，香港新篇章已經開始，香港青年精英應從身邊、自身開始做起，承擔屬於自己的使命，在中國共產黨領導、一國兩制下，開拓未來。

菁英會主席兼《使命》活動總召集人凌俊傑說，由於香港青少年多年來被大量錯誤資訊所引導，因此大部分人並不知道中國共產黨在香港抗日戰爭中所作的貢獻。他憶述，早前在機緣巧合下結識了抗日老戰士東江縱隊隊員林珍和李漢，因而有拍攝《使命》的念頭，由兩位老兵以口述歷史，填補這段空白，並以短片紀錄下來，讓更多人能正確認識國家對香港的貢獻。