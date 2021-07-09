政壇諸事町｜前政助黎穎瑜再續DJ夢　周六開咪訪談逐夢勵志故事

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-07-09 07:30

周星馳在電影《少林足球》裹面有句名言：「做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別？」換個講說法，即是人生不管在哪個階段，都不應該放棄追夢。前民政事務局政治助理黎穎瑜（Jade）好明白這個道理，離開政府約半年後，由周六（10日）起再續年輕時代夢想，重返電台開咪。

黎穎瑜主持的節目名稱叫《夢想號啟航》，逢周六早上10時至11時播出，顧名思義，是一個收集和分享夢想故事的節目。翻查香港電台的最新DJ名單，已可見到Jade的玉照，與同樣新加盟港台的影星馬浚偉「相鄰」。現居新加坡的Jade，將透過大氣電波，與散居各地透過堅持和智慧終能達成人生夢想的受訪者交流，大發「白日夢」，傳播正能量。

年輕時代已發DJ夢 曾主持《自由風、自由風》

Jade今次在港台第二台擔任客席主持，可謂重拾DJ夢。Jade中學年代已有志擔任電台DJ，就讀中文大學時已日頭上堂，夜晚到電台「開咪」，日間利用轉堂時間寫講稿；由英國深造返港後，更主持「烽煙」（Phone-in）節目，包括《輕輕鬆鬆自由風》、《自由風、自由風》等。想不到的是，多年後（2017年）她加盟政府，由施政監察者變「受監察者」。人生轉了一圈，現在又回到了電台節目的起點，這可以說追夢，亦可說圓夢。

體會何謂神的恩典 人生轉一圈又與夢想相遇

身為基督徒的黎穎瑜說，今次重返港台，令她體會到何謂神的恩典。她說，平時人們都說「蘇州過後無艇搭」，即機會過後便沒有了，但神會給人許多次機會，與夢想擦身而後，轉一個圈又可遇上，令她更為珍惜。

黎穎瑜今年初以家庭原因為由離職，離開政府，並透露將隨丈夫移居新加坡，照顧年幼的兒子。前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會早前公布，批准黎穎瑜擔任3份「新工」，包括為港台「遙距」主持節目；為音樂兒童基金會擔任項目顧問，為基金會8周年紀念製作書籍及影片；同時為「中華國術總會」擔任共同作者和編輯，編撰關於嶺南洪拳書籍。