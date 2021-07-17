國安法｜鄭若驊：香港要大有可為　必須有《國安法》保駕護航

全國港澳研究會昨日（16日）舉行專題研討會，主題為「國安法實施一周年回顧與展望」，國務院港澳辦主任夏寶龍在會上發表講話，談及國安法落實情況。

律政司司長鄭若驊今日（17日）在網誌撰文指，雖有西方國家惡意攻擊國安法，但根據過去一年的經濟數據證明，香港的營商環境比以前更吸引，令到詆毀《國安法》言論不攻自破。她指香港要大有可為，必須要有國安法保駕護航，律政司將加強向社會各界推廣國家觀念大眾對國安法的正確理解。



律政司司長鄭若驊（鄭子峰攝）

鄭若驊表示，國安法生效後，社會由亂及治，「私了」不再普遍出現，市民可以自由地公開表達不同意見，更可以「理直氣壯表達愛國愛港的情懷」。她又指，雖然很多西方國家惡意攻擊國安法，但認為無論他們是誤解或故意誤導，根據過去一年的經濟數據，包括首次公開招股集資額及銀行體系的總存款額，證明了香港的營商環境比以前更吸引，亦顯示了國際投資者對香港的信心有增無減，認為這些事例足以令到詆毀《國安法》的言論不攻自破。

鄭若驊認為，市民必須要理解「一國」是「兩制」的前提，打好「一國」的基礎，繼續全面落實《國安法》，堅守「一國兩制」的原則，「兩制」才能發揮優勢，使香港的前程變得更美好。

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律政司會加強向社會各界推廣國家觀念

鄭若驊指香港要大有可為，就必須要有國安法保駕護航，深入實施國安法的工作需由整個社會共同承擔，律政司除了會嚴格按照國安法，以及本地法律處理涉及危害國家安全的案件外，亦會加強向社會各界推廣國家觀念，讓大眾對憲法、《基本法》和國安法的正確理解。