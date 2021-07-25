民建聯批伍家朗黑衫上陣　政府中人指符要求　伍：無獲授權印區旗

東京奧運正舉行，港隊羽毛球「一哥」伍家朗，昨晚在東京奧運男單C組打響頭炮，但網民焦點卻落在伍家朗穿上全黑球衣上陣。民建聯成員、中學教師穆家駿在網上稱，「強烈譴責」伍家朗穿著沒有區旗標識的隊服代表中國香港出戰，「如果不想代表中國香港，請選擇退賽！」

民建聯立法會議員何俊賢今日（25日）「接力」，質疑羽毛球隊「連在隊服上印上區旗區徽的錢都沒有嗎？ 成何體統？黑衫黑褲印白字，設計都沒錢了嗎？ 民政局要處理這事！ 」但補充指「不要認定是運動員問題」。

伍家朗今日在網上解釋，因與球衣贊助商合約完結，比賽球衣由自己拿到街外印名，但並無獲授權印上香港區徽。他強調，一直喜愛披着印上區旗的球衣，為港隊身分自豪，希望外界關注運動員表現而非衣着，「鬧還鬧，唔該搞清楚件事先鬧。」

《香港01》正向民政事務局及行政署查詢事件。



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政府中人：伍家朗突失贊助 球衣符大會要求

有政府中人指，據悉伍家朗在出發前往東京前夕，突然失去贊助，一時情急下自行準備和印製黑色球衣，倘伍家朗要在球衣印上區旗、區徽等圖案，確要向政府相關部門申請，強調伍家朗的球衣符合大會要求。

穆家駿昨晚在網上發文後，引來大批網民留言，有人指伍家朗球衣背面「大大隻字寫住Hong Kong China」，嘲諷穆「係咪唔識英文？」有網民則指，應該問為何港府無贊助代表香港出戰的運動員，但亦有人附和穆家駿稱，應對伍家朗「紀律處分」。



行政會議成員湯家驊在Facebook指，「阿朗，我哋見過鬼怕黑呀，所以最好唔好著黑色啦，免有啲人睇睇吓電視心狀（臟）病發......加油！等你攞獎牌！」

根據政府規定，非經行政署事先批准，任何人不得在任何行業、職業或專業中，或在任何非官方機構的標識、印章或徽章中，使用國旗、國徽、區旗、區徽或其圖案。

▼伍家朗生活照▼

