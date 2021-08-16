消息：港澳辦副主任黃柳權下周來港　赴立法會宣講「十四五」規劃

消息指，國務院港澳辦副主任黃柳權下周來港，宣講「十四五」規劃，預料會舉行5至6場宣講會，對象包括立法會議員、特區政府主要官員及高級公務員等。

立法會秘書處表示，下周一（23日)將舉行國家「十四五」規劃講座，將由中央有關部門領導主講。講座將介紹國家規劃與本港的關係，並介紹國家「雙循環」建設的總體考慮，以及對香港發展的機遇，預計講座為時2小時，計劃邀請全體立法會議員出席。根據立法會日誌，講座於當日下午4時在立法會宴會廳舉行。



「十四五」支持香港成中外文化藝術交流中心

全國人大會議今年3月通過《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，其中在經濟發展方面，加入了支持香港提升國際航空樞紐地位、支持香港建設國際創新科技中心和區域知識產權貿易中心，以及支持香港發展中外文化藝術交流中心。

在建設粵港澳大灣區方面，《十四五規劃綱要》提出深化並擴大內地與香港金融市場互聯互通，加強內地與香港各領域交流合作，並首次把深港河套納入粵港澳重大合作平台建設。

2019年，粵港澳三地政府合辦大灣區宣講會。（李澤彤攝／資料圖片）

劉兆佳：宣講會成制度化舉措

全國港激研究會副會長劉兆佳指，中央官員多次來港宣講，議題包括粵港澳大灣區規劃綱要，已成為制度化的舉措，藉此向行政機關、社會各界講解中央重大政策，香港可如何配合及發展。劉兆佳認為，京官今次來港時機與近月本港政治事件無關，香港如何撥亂反正、融入國家發展大局，中央早有規劃。

黃柳權近年多次來港，今年3月全國人大通過修改香港選舉制度，黃柳權曾聯同全國人大法工委等官員，來港舉行座談會聽意見。2017年，黃柳權來港與法律界見面，支持在西九高鐵站實施「一地兩檢」。