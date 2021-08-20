專訪｜羅健熙：倘有人退黨選立會須面對選民　中間人遊說態度趨淡

改制後的立法會選舉今年12月舉行，民主黨會否派員參選成為一大關注點。民主黨主席羅健熙本月初接受《香港01》專訪時表示，民主黨是否派員參選，交由9月特別會員大會決定，倘該黨通過派員參選立法會，並決定派他本人出選，他亦會服鷹決定。

被問到一直有傳聞稱有成員或退黨、甚至另起爐灶參選立法會，羅健熙僅稱：「呢個問題到時再諗，唔係我哋尊唔尊重（他們的決定）嘅問題，我覺得佢哋要面對嘅，就係到時候嘅民主派選民。」



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稱不熱衷出戰立會 「如果想選一早選咗」

民主黨9月舉行特別會員大會，由黨員投票決定派員是否參選12月的立法會選舉。羅健熙表示，若會員大會通過派員出選，他會跟從決定；倘該黨最終派出他參選立法會，他亦會服鷹，「如果大多數黨友經過會員大會作出決定，我作為黨主席，一係辭職，一係就跟，我傾向就跟（決定）。我從來唔覺得自己諗嘢一定係最啱、最正確，如果黨做咗決定，覺得係對黨、對香港最好，要用到我呢個人，咁我咪做。」

羅健熙稱，自己一直非很想參選立法會選舉的人，指過往多次立法會選舉，被視為黨內裁培對象，但從未排在參選名單之列，「如果我係一個好想選立法會嘅人，我一早已經選咗，黨內我係少有隊都未排過…...2016年都有機會爭，但我一路都話，如果社會、時勢需要我，我願意做，我自己意欲係咪強烈，咁就唔係。」

羅健熙指不希望特別提及何謂「大部分」，又指會員大會即將舉行，哪些是小部分、哪些是大部分，投票後就會知道。（羅君豪攝）

指黨內參選「氣氛差」

已赴英的民主黨元老、副主席李永達曾稱，多數黨友反對民主派參選。羅健熙指不希望特別提及何謂「大部分」，指會員大會即將舉行，哪些是小部分、哪些是大部分，投票後就會知道，但形容黨內整體對參選立法會「氣氛差」， 「我唔會特別問黨友，但總體係氣氛差，可能因為選舉制度改變，不同黨友所受到唔同嘅罪名，澳門民主派嘅情況，氣氛係差嘅。」

有傳不少「中間人」近期再次出動，呼籲民主黨參選立法會，羅健熙說，持續有中間人接觸他，「今年3至4月比較多，後尾靜咗」，又指「中間人」似乎態度有變，初期「中間人」較熱衷地呼籲民主黨參選，到現在只是「八卦」會否該黨參選，「無之前聽落咁熱衷，（中間人）只係八掛你會唔會參選，之前會覺得佢好想說服你（參選），但依家只想問下你。」

近月有指民主黨內部對參選意見不一，出現「主選派」與「棄選派」，甚至可能有人退黨參選，羅健熙說：「呢個問題到時再諗，唔係我哋尊唔尊重（他們決定）嘅問題，我覺得佢哋要面對嘅，就係到時候嘅民主派選民」。他又指，「民主黨點都唔會叫人杯葛，而家犯法嘛！未知之後會係點，如果有人退黨選，呢個係一個新情境，啲黨友反應係點，到而家都未知，選民嘅反應亦都未知。」

8月1日，民主黨主席羅健熙接受《香港01》專訪。（羅君豪攝）