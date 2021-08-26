國際形象︱經貿辦逾560次新聞稿　近130次訪問　議員齊轟文宣差

立法會議員謝偉俊今（26日）在立法會大會提出議案，要求政府果斷應對「五眼聯盟」的干預制裁，以及外國媒體對香港政治、社會及法律情況的惡意炒作，建議用更強硬手法回應不實指控，果斷採取措施。

政制及內地事務局局長曾國衞回應指，海外經貿辦至今已發出逾560次新聞稿，為不同官員安排近130次訪問，促進香港正面國際形象。不過，新民黨葉劉淑儀就批評經貿辦對外解說香港實況不足，「寫作水平參差」。自由黨鍾國斌更形容經貿辦文宣「好差，嘥咗4000幾萬都唔知做左啲咩」，建議港府增設團隊作實際反擊。

議案最終獲在席議員過半數通過。



謝偉俊提出議案要求港府果斷回應外國干預制裁，獲在席議員過半數通過。（張浩維攝）

謝偉俊批評港府未能對外國的干預制裁作出全面適當的回應，又對外國制裁本港官員表示不滿，「生日日期、住址、身份證都被公開晒」。謝偉俊又舉例2019年「黑暴」期間，外國媒體形容民主派人士黎智英為民主鬥士，是扭曲實情，認為「香港應該出下聲。」

曾國衞強調特區政府不容許政客干預插手香港事務

曾國衞認為外國勢力過去試圖插手香港事務，是要引起議會混亂，妨礙港府施政、遏制國家的發展。他引述夏寶龍說話，反問「如外國干預香港選舉制度，一國兩制能順利走下去嗎？」曾國衞強調反對外國政客插手香港事務，港府不會坐視不理，會堅定不移地反對外國勢力，維護國家安全。

曾國衞又指外國勢力想以香港作為打擊國家安全的缺口，是「痴心妄想」。港府會一直保持警惕，對不實消息迅速回應並作解說及澄清。海外經貿辦至今已發出超過560次的新聞稿，為不同官員安排近130次訪問，藉此促進香港正面國際形象，令外界人士多了解香港實況，對香港保持信心。曾國衞又稱經貿辦有向海外媒體，包括學術團體及官員親自回應問題，以加強交流 ，向他們講述香港多方面的優勢、潛力及龐大商機。

曾國衞：經貿辦至今已發出超過560次的新聞稿，為不同官員安排近130次訪問，藉此促進香港正面國際形象。（張浩維攝）

多數議員支持議案 葉劉淑儀：宜設專業團體作回應或解釋

葉劉淑儀也批評「五眼聯盟」不斷干預香港內政，直指「始作俑者係英國 」，她又對美國每六個月發表報告對香港指手畫腳，以及將香港與新疆作對比感到荒謬。葉劉淑儀表示，早前美國提出的《香港人權與民主法案》對制裁中國「無用」，「香港唔會撤回國安法，呢啲制裁而有反效果」。

她認為特區政府「有做嘢」，例如行政長官有在公開活動作出反駁，又稱經貿辦「勤力咗」，但直言寫作水平參差，認為特區政府、經貿辦或特定團體宜多向外界解釋香港實況。

葉劉淑儀批評「五眼聯盟」不斷干預香港內政，認為「始作俑者係英國 」。（張浩維攝）

鍾國斌則批評經貿辦文宣做得「好差，嘥咗4000幾萬都唔知做左啲咩」，又指外國媒體對香港局勢經常斷章取義，當局不作回應就會「由得香港畀人揼」，認為應增設團隊作實際反擊。民建聯鄭泳舜也批評反修例運動期間出現不少假新聞，最近美國更變本加厲，宣布制裁多名官員，英國又違反BNO不會作為居留權證件的說法，認為問責官員應更決斷地駁斥歪理，一定要作出正當、正確的回應。

鍾國斌批評經貿辦事處的文宣「真係好差，嘥咗4000幾萬都唔知做左啲咩」。（張浩維攝）