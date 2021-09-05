東京殘奧｜朱文佳羽毛球奪銀　林鄭讚鬥志頑強、創造歷史

東京殘疾人奧運會羽毛球男子SH6級單打賽事中，港象運動員朱文佳為香港贏得一面銀牌。特首林鄭月娥發稿祝賀，讚揚朱文佳鬥志頑強，發揮出色，越戰越勇，力克多位強敵，為香港取得銀牌，可喜可賀。林鄭指，羽毛球是首次在東京殘奧會正式成為比賽項目，朱文佳及陳浩源成功摘下奬牌，為香港體壇創造歷史，市民引以為傲。



林鄭月娥指，香港運動員憑優異表現和堅強鬥志，在東京殘奧會奪得兩銀三銅共五面獎牌，表現令人讚賞，「這是運動員多年努力的成果，他們的成就令香港其他殘疾人士感到鼓舞，亦令香港充滿正能量。」



她又稱，政府一直全力支持香港殘疾運動員，早於2001年已成立了香港展能精英運動員基金，在2017年開展殘疾運動項目精英資助先導計劃，並在2019年將計劃恆常化，給予殘疾運動員全職訓練機會和直接財政資助。整體而言，政府投放在殘疾人士體育發展的資源近年大幅增加，在2021至22年度的預算開支為1億元，比2017至18年度增加超過一倍。

市民在商場觀朱文佳出戰決賽。（鄭子峰攝）

民政事務局局長徐英偉亦祝賀朱文佳奪銀，「朱文佳以非凡的技術取得佳績，其優秀的表現值得大家歡呼慶賀。」

立法會主席梁君彥代表全體議員祝賀港隊取得2銀3銅佳績，「我和很多香港市民一樣，透過電視直播越洋為港隊打氣，看到他們在比賽場上汗流浹背，拼盡每一分力，他們的堅毅和魄力令大家為之動容。」