區議員宣誓︱涉國安法亦收邀請信　鄺神、涂謹申有份　DQ不追薪？

區議員宣誓吹風多時，特首林鄭月娥今日（9月7日）終公布詳情。她指，將在今日分批向在任區議員發出邀請函，分4批進行宣誓，首批為港島區議員，將在本周五（9月10日）在北角社區會堂進行。

被委任為監誓人的民政事務局局長徐英偉回應記者提問時表示，不論該區議員本身是否身負國安法案件，他都需要向其向出邀請函。換言之，曾因初選案被拘捕的民主黨現任區議員鄺俊宇、涂謹申等人，都會照樣收到信件。



喪失資格即日起停發酬津 無回應會否追討過往薪津

有關區議員宣誓，政府過往曾傳出風聲，如曾參與民主派初選、曾借出議辦作初選票站或擔任工作人員、曾簽署「墨落無悔」聲明等，將會失去資格兼追討上任以來一切薪津，涉款可能每人逾百萬元。該消息導致逾200名區議員請辭，但其後政府對於此說法一直不置可否，遭到質疑。

今日記者會期間，徐英偉被問到會否追討宣誓無效區議員的薪酬時指，區議員的薪酬安排根據酬津指引處理，如喪失區議員資格，會即日起停止發放酬金、津貼及開支償還款項；如過往有不符合酬津指引或與區議會無關工作，開支亦不會獲償還。其後有記者再追問薪酬安排時，徐回應指要「參考不同因素」，相關區議員如有需要，可自行尋求法律意見。

冀即日公布符合資格議員名單

徐英偉又指，如果宣誓人當日故意明顯拒絕作出誓言，會按照條例考慮是否取消其區議員資格，形容宣誓安排簡單直接，倘區議員符合宣誓要求，當局毋須再尋求法律意見，希望可即日公布符合資格議員，又稱「平生不做虧心事，半夜敲門也不驚」。

此外，現任區議員中，有部分曾因民主派初選案被捕或起訴，例如民主黨的鄺俊宇和涂謹申（有被捕但未被起訴）、深水埗區議員劉偉聰（被起訴但獲准保釋），有記者問到相關區議員會否獲邀宣誓。徐英偉回應指，作為監誓人，並無權力在宣誓前預先裁定，所以所有現任區議員都會收到邀請。