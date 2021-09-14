《頭條新聞》主持吳志森抵英　雖遇困難信終可適應

前港台節目《頭條新聞》主持吳志森昨（13日）YouTube發表影片，指自己在數個月前已抵達英國，「大家放心，我平安、無事」。他稱，自己適應當地生活時遇到困難，但與留在香港的擔憂相比，相信自己終可適應，「雖然係淒涼，但能夠呼吸一口自由嘅空氣、能夠瞓一個好覺。適應、過渡期遇到嘅困難，算得係咩？」



吳志森：在香港看不到前景 會發惡夢

吳志森稱，抵達英國後，當地的生活節奏、效率、食物和天氣等，樣樣也要適應，但不覺得自己如特首林鄭月娥所指般「好淒涼」，「喺香港你見唔到前景，你見唔到有野改變，啲野返唔到轉頭，甚至乎你會發惡夢啊嘛，兩樣嘢比較，適應假以時日係得嘅，但香港假以時日會唔會轉好，好多香港人都懷疑。」

吳志森又指，赴英後有與在英國的香港朋友見面，過程開心，但亦感「淒涼」，「為乜到一把年紀要離鄉別井，要去一個完全陌生嘅國家，過一個要慢慢適應嘅生活」。但矛盾的位置是「雖然係淒涼，但能夠呼吸一口自由嘅空氣、能夠瞓一個好覺。嗰個適應、過渡期遇到嘅這樣或那樣的困難，算得係咩？」

吳志森昔日的拍擋、同為《頭條新聞》主持的曾志豪7月時亦宣布已移居台灣，他昨日亦在YouTube影片中祝福吳志森「在亂流下平安」，又稱澳門選舉更「淒涼」，留係香港唱歌的朋友更「淒涼」，「無端端畀人cancel（取消）咗個場」。