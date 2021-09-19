選委會選舉｜13分組界別投票選出364席　哪些人有資格投票？

選舉委員會選舉今（19日）舉行，撇除當然議席及已自動當選的界別分組後，今屆選委會共有13個界別的選民需要投票選舉，當中涉及4,889名選民，扣除人大當然委員後，共選出364名選委。到底這些選民是誰？



下文將提及個別選委會選舉候選人，各界別分組候選人完整名單請按此

在新選舉制度下，選委選民資格大部份改為團體票，由團體派代表投票；當中又可細分為「列明團體」和「合資格團體」兩類，同一界別可同時採用兩種選民資格。前者由政府列出合資格團體名單，數目由政府決定；後者則由政府介定選民資格，通常需持續運作3年以上，選民數目按乎合資格團體數目而定。

以13個需投票選舉的界別分組為例，當中有6個選民資格是只有「列明團體」。以下將按不同界別，分析誰人可投票選出選委。

社福界：唯一有非建制候選人的界別

社福界是今屆選委選舉焦點之一，由23名候選人競逐12個席位，候選人包括新思維狄志遠及西貢區議會主席周賢明兩名非建制候選人，二人均以所屬社福機構代表身份參選。

這個界別的投票人主要是社福機構代表，因為一般社福機構若獲社署恆常資助，並且持續運作達三年，均可登記成為團體投票人。另個別列明團體，例如社工註冊局、東華三院、保良局、仁濟醫院等也可派代表投票。

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工會、保險公司也可投票

另一方面，保險界及勞工界的選民則要合乎相關界別資格要求，例如根據《保險業條例》獲授權或當作獲授權的保險人、根據《職工會條例》登記的工會。兩個界別分別有88及407名團體選民。

當中勞工界有72人競逐60個議席，是競爭相對激烈的界別分組。72名候選人有50人來自工聯會、15人來自勞聯，其餘候選人代表個別獨立工會、公務員工會等。

專業界別：法律界選民人數最少

專業界別方面，建築、測量、都市規劃及園境界、法律界、醫學及衞生服務界，以及科技創新界的選民同樣需屬於「列明團體」。有份參選法律界選委競選的資深大律師、、監警會前主席梁定邦是選民，法律界選民有30位，是眾多界別中最少的。

此外，今屆醫學及衞生服務界合併過往的兩個界別，有24人競逐14個議席。參選人中有一半是醫生，另有護理人員、藥劑師、專職醫療人員等。選民需要是醫管局醫院、合資格私營醫院，或列明團體的代表，如護士管理局、醫療輔助隊、認可的醫護人員公會，有82位團體選民。

至於科技創新界，選民的列明團體包括葛珮帆有份創辦的智慧城市聯盟、科技園、數碼港等指定機構，以及各本地大學的國家重點實驗室等國家級科研平台。

教育界：中小學、幼稚園均可成為團體選民

教育界有逾1700名選民，主要是本港所有註冊幼稚園、小學、中學以至大學和專上院校等。今屆獨立出戰教育界的趙曾學韞，本身是多間幼稚園的創辦人，現時擔任樂基幼兒學校校監以及仁濟醫院趙曾學韞小學校董會主席。該界別另有13名候選人組成名單參選，全部是中、小學或幼稚園校長。

地區委員、滅罪、防火會：約1900人選出156人

選舉改制後，唯一由個人參選的界別分組是，港九及新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會代表。全港18區均設有上述三個委員會，現時合共約有2,490名委員，皆由政府委任，他們均合資格成為此界別的選民，選出156名代表躋身選委會。

此界別候選人中，不乏在2019年區議會選舉落的建制區議員或候選人，例如前油尖旺區議會主席、敗予民主派素人陳梓維的葉傲冬，他敗選翌年即獲民政事務總署委任為油尖旺南分區委員。