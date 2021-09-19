選委會｜曾國衞：「小圈子」說法不成立　並非一味追求人多激烈

選舉委員會界別分組選舉今日（19日）舉行，是「完善選舉制度」後首場選舉，政制及內地事務局局長曾國衞表示，今日選舉是「完善選舉制度」後，三場選舉的「首仗」，對香港落實「愛國者治港」及「一國兩制」至為重要。

對於有意見認為選委會選舉屬「小圈子選舉」，曾國衞強調「完全唔贊成說法」，指選委人數上升、新增分界別，是「香港縮影」，政府希望落實符香港實際情況的民主制，「唔係一味追求人數多，或所謂競爭激烈嘅情況，只要能夠實現愛國者治港，為香港未來有幫助，所以係一個適合香港嘅優質民主制度」。



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稱新制「完善了均衡參與和廣泛代表性」

曾國衞今日巡視沙田大會堂投票站後會見傳媒，他指選委會選舉是「完善選舉制度」後，三場選舉的「首仗」，對香港未來發展，長治久安，至關重要。

被問到外界質疑今次選舉是「小圈子」，曾國衞強調「我完全唔贊成呢個係一個小圈子選舉嘅說法」，他指選委會人數提升至1,500人，調整後分組界別有40個，包括同鄉社團、基層社團、內地港人及全國性團體，完善了均衡參與和廣泛代表性，形容是「香港縮影」，所以「小圈子說法係唔成立」。

曾續指，一直強調希望落實符合香港實際情況的民主制度，「唔係一味追求人數多，或所謂競爭激烈嘅情況，只要能夠實現愛國者治港，為香港未來有幫助，所以係一個適合香港嘅優質民主制度」。

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警力達五、六千 曾：各部分都有參與

警方透露今日部署5,000至6,000警力，被問到會否對市民帶來恐慌，曾國衞表示，今次選舉各部門都有參與，包括警務處擔任安保工作，警方就大型活動都有風險評估，「今次係非常重要嘅選舉，不容有失，鑑於過去都曾有混亂，警方係適當安排部署，絕對有需要及恰當」。

今次選委會選舉首次應用電子派票系統，曾國衞指，系統設定時做過不少測試，亦有後備方案確保運作正常。他指電子票有效提高效率和準確度，長遠而言都會發展電子化。

至於擬議的口岸臨時票站，曾國衞稱，境外投票須審重考慮，在法律、技術未能有穩定的方案前，不會貿然推出，當局會積極考慮臨時票站安排，盡量兼顧防疫及市民行使投票權利。