十一國慶晚會紅館舉行　邀男團表演？蔡冠深：要培養正能量下一代

今年是中華人民共和國成立72周年，香港同胞慶祝國慶籌備委員會將於10月1日晚上在紅磡體育館舉辦國慶文藝晚會。委員會秘書長、全國政協常委蔡冠深表示，今次晚會主題為「愛國愛港，向前邁進」，希望慶祝國慶的同時，亦感謝中央對香港的支持，落實《港區國安法》，成功止暴制亂，令香港社會恢復穩定。



蔡冠深稱，粵劇為中國的傳統文化，希望可藉此打破只有老人家看粵劇的固有思維。（龔嘉盛攝）

蔡冠深指，香港未來屬於青少年，故這次晚會特意邀請青少年擔任表演嘉賓，包括有英華小學鼓樂英騰隊敲擊樂表演、揚鳴兒童粵劇團粵劇表演。他強調，粵劇為中國的傳統文化，希望可藉此打破只有老人家看粵劇的固有思維，同時傳承本土文化。

晚會亦會邀請菊梓喬、泳兒及蘇永康等歌手演唱，被問到會否邀請現時當紅的男團表演，蔡冠深稱不會評論其他人，但認為要培養下一代為正能量的年青人，有愛國愛港的思想，成為健康陽光的青年。

4,800張門票 由地區團體派發

派發門票方面，蔡冠深指由於疫情關係，各區民政事務處將取消派門票，改由地區團體派發。他稱由於紅館只可容納八成觀眾，預料約有4,800張門票，其中出席者需遵守防疫措施，台上表演者亦要完成核酸檢測。

除了文藝晚會外，蔡冠深稱委員會將贊助播放電影《我和我的祖國》，在國慶當日的升旗禮後於電視台播放。委員會亦會在多輛電車上印上國慶標語，進行一星期的宣傳。被問到會否有落區活動，蔡冠琛稱，委員會已籌備三大重點活動，認為不用過於鋪天蓋地宣傳。

對於他被視為特首黑馬，蔡冠深僅稱今日不討論這個話題。（龔嘉盛攝）

有意選特首？蔡冠深：今日不討論

選委會選舉結束後，立法會選舉、特首選舉將緊接上演。本身循政協界別成為當然選委的蔡冠深，被問到會否支持特首林鄭月娥連任，他僅稱現時先集中做好選委會工作，「都未開始諗立法會，特首選舉就更遠」，未來的事稍後再想。對於有說法指是特首「黑馬」，蔡冠深僅稱今日不討論這個話題。