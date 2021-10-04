區議員宣誓︱新界東完成宣誓　李志宏料被DQ：參與因承諾服務

政府今日（4日）安排新界東包括沙田、大埔、北區及西貢4個區議會共52名區議員宣誓。北區區議員、鄉事派侯志強指宣誓過程順利；沙田區議會主席李志宏宣誓後強調，早預料自己被列入宣誓無效名單，但仍需盡力爭取服務完成4年任期。



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沙田區正副主席「衝閘」到場

沙田區議員麥潤培、鄭仲恆、鄭則文、周曉嵐、鍾禮謙、黃浩鋒、當然議員莫錦貴等人下午3時許到場。該區區議會主席李志宏、副主席黃學禮在宣誓前最後關頭，才趕至北角社區會堂。

李志宏在宣誓後表示，相信自己已在宣誓無效的名單之內，仍參與宣誓是因為參選時已承諾服務居民4年，故要盡力服務，又指宣誓內容與參選時簽署的聲明要求一致，今次只是再做一次。

他強調宣誓成功與否，都不是自己可影響的結果，「無論講任何說話，都難逃一劫」，又指沙田區不少議員都已做好心理準備，認為宣誓是兌現承諾。

沙田區有10多名區議員宣誓，李志宏預料可能只有個位數區議員成功留任；而建制派只有兩人，相信他們沒有足夠議員提名議員當選新主席。

李志宏。（廖雁雄攝）

西貢區議會主席周賢明下午2時50分左右到場，宣誓後表示過程順利。（廖雁雄攝）

涉初選案柯耀林現身

西貢區議會主席周賢明下午2時50分左右到場。他在宣誓後表示過程順利，會以平常心面對宣誓會否獲接納，並對該區有區議員在宣誓前離任感到可惜。

被問到宣誓安排在政治上有否不合理之處，周賢明表示難以評論，但指宣誓已被納入法定要求，而區議員之中，當然議員亦早已完成相關程序。

牽涉民主派初選案、現時獲准保釋的西貢區議員柯耀林表示，自己已經盡了區議員的責任，宣誓能否被接納並非考慮因素。

牽涉民主派初選案的西貢區議員柯耀林。（廖雁雄攝）

陳振哲料阻差辦公涉案不影響宣誓

民主派大埔區議員陳振哲表示宣誓過程順利，自己對宣誓有信心，認為自己牽涉阻差辦公的案件與宣誓無關，不影響結果，但指事件已進入法庭程序，不便多言。

對於大埔區議員姚鈞豪因在囚無法出席宣誓，陳振哲表示，相信當局會依法辦事。