區議員宣誓︱政府向柯耀林李志宏等16人發信　指宣誓存疑促解釋

政府今日（4日）安排新界東包括沙田、大埔、北區及西貢4個區議會共50名區議員宣誓。政府晚上發稿，指西貢區議會主席周賢明、北區區議員侯志強等34人宣誓有效，沙田區議會主席李志宏、副主席黃學禮、涉初選案的西貢區議員柯耀林等16人宣誓存疑，局方稱已向有關區議員發信要求提供額外資料，以決定其宣誓是否有效。



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劉頴匡名單五人同收信

沙田區議會共有9名區議員被指宣誓存疑，包括民主黨鄭則文、吳定霖，排在劉頴匡名單出戰民主派初選的沙田區議會主席李志宏、副主席黃學禮、盧德明、黃浩鋒、石威廉共5人亦被指宣誓存疑。

西貢區議會方面，李賢浩、李嘉睿、柯耀林及王卓雅共四人被指宣誓存疑。三名大埔區議員被指宣誓存疑，包括「機場大叔」陳振哲、蘇達良及陳蔚嘉。

大埔區議員姚鈞豪目前在囚 民政局：另行作出安排

當局指，鑑於大埔區議員姚鈞豪現時在囚，監誓人認為現時為其安排進行宣誓，並非合理地切實可行，若姚鈞豪的情況有變，屆時他仍擔任區議員，政府會另行作出安排。局唐又指，民主黨北區區議員黃凱盈已向監誓人提出未能出席今日的宣誓儀式的理由，並要求監誓人為其另作宣誓安排，監誓人現正就其個案作出處理。

16人被指宣誓存疑



大埔區議會

1. 陳振哲

2. 陳蔚嘉

3. 蘇達良



西貢區議會

1. 李賢浩

2. 李嘉睿

3. 柯耀林

4. 王卓雅



沙田區議會

1. 李志宏

2. 石威廉

3. 黎梓恩

4. 盧德明

5. 黃浩鋒

6. 吳錦雄

7. 吳定霖

8. 黃學禮

9. 鄭則文

李志宏。（廖雁雄攝）

共有34名區議員成功「過關」，當中包括北區區議會主席羅庭德、大埔區議會主席毛家俊、大埔區議會副主席劉勇威、民主黨沙田區議員冼卓嵐等。

西貢區議會主席周賢明下午2時50分左右到場，宣誓後表示過程順利。（廖雁雄攝）