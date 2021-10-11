盧新寧總結中聯辦落區　宣講中央惠港政策　共訪逾7千名市民

中聯辦副主任盧新寧今（11日）與20間香港媒體座談交流，介紹中央近期惠港利民政策和落實進展，並講述中聯辦國慶期間開展的「落區聆聽、同心同行」活動總體情況。

盧新寧指，中聯辦八成以上職員參加此次活動，走進979家劏房、公屋、過渡性房屋、居屋和中小商戶，聽取3476名市民對中央惠港利民政策執行情況的反映，並探望包括獨居長者、失業人士、創業青年、地區婦女、中小商戶、地盤工人、新移民、少數族裔等在內的3985名普通市民，通過是次活動共收集到6347條意見、訴求和建議。



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引述駱惠寧指：每一條意見都不放過

盧新寧指，「落區聆聽、同心同行」活動於9月30日至10月10日舉行，中聯辦主任駱惠寧到各級幹部員工，也有參與活動，探望包括獨居長者、失業人士、創業青年、地區婦女、中小商戶、地盤工人、新移民、少數族裔等在內的3985名普通市民，同時圍繞香港青少年在學業、就業、創業過程中遇到的問題聽取意見，並聽取3476名市民對中央惠港利民政策執行情況的反映，以及對出台新政策的建議，共探訪逾7千名市民。

盧新寧指，中聯辦透過推動近40家主要中資企業深入社區開展「中企服務進社區」系列活動，「為市民辦實事、讓市民得實惠」，又提到在活動醞釀和落區過程中，中聯辦與特區政府事先溝通，部分政府官員也參加了此次活動，現場回應市民關切。

她表示，中聯辦通過此次活動共收集到6347條意見、訴求和建議，引述駱惠寧指已明確要求「每一條都不放過」，要「詳細記錄、匯總造冊、分類處置」，「屬於中聯辦職能範圍內的，馬上依規辦理；屬於特區政府施政範圍內的，梳理清單轉交。」

盧新寧強調，中央一直十分關心香港的經濟發展和民生改善，今後中聯辦將貫徹落實中央的要求，一如既往廣泛聯繫社會各界，把落區活動常態化，深入了解社情民意，一如既往支持行政長官和特區政府依法施政，推動經濟民生和社會發展，維護香港長期繁榮穩定。

中聯辦主任駱惠寧探訪「籠屋」住戶，（中聯辦）

盧新寧亦提到中央惠港政策，指今年以來，以國家十四五規劃綱要為統領，陸續出台了前海擴區擴容和21條惠港利民政策，促進香港更好融入國家發展大局，指這些政策在製定實施過程中體現了新特點：例如面向漁農、法律、中醫、青年等具體行業、特定人群的扶持政策，強調精準性和針對性。

她指出，在8月5日，已有37名港籍醫生在深圳獲授正高級職稱，開啟大灣區醫療人才互評互認第一步，指相當部分的惠港政策，是中央有關部門聽取香港業界訴求後研究出台的，雙向良性互動使政策更貼地、效果更實在，例如國家藝術基金對港全面開放是文化藝術界團體多次呼籲的結果，目前已有44家機構申報66個項目。