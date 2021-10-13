陳同佳案離開安全屋　保安局：只要台灣不再政治操弄　案件便了結

《香港01》獲悉，台灣殺人案疑犯陳同佳3個月前已離開警方安排的安全屋，搬往遠離市區地方暫住。協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴接受《香港01》查詢時證實，今年6月警方經評估後，決定取消保護陳同佳，陳亦已離開安全屋，搬到「一個不會容易與市民接觸的地方」。



保安局不評論任何人是否受警方保護，重申只要台灣當局不再政治操弄，容許陳同佳赴台，案件便能得到了結。而警方回應查詢時，拒絕透露有關安排，指目的是確保行動的保安及機密性。



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因應事件性質 按風險提供不同保護

警察公共關係科當值新聞主任回應《香港01》查詢時表示，警方會因應事件性質及背景，或相關人士所受的潛在威脅，按風險程度提供不同保護，但表示不會透露相關安排。不過，《香港01》向協助陳同佳的管浩鳴查詢時，獲確認有關消息。

保安局則表示，不會評論任何人是否受警方保護，又重申香港並無法例容許政府強行將陳同佳送到台灣，而台灣當局已掌握案件的主要證據，只要台灣當局不再政治操弄，容許陳同佳赴台，案件便能得到了結。只要台灣當局批准陳同佳入境，雙方警務單位便可隨即展開行程安排研究，以認真和務實的態度處理事件。

陳同佳在2019年10月因洗黑錢案刑滿出獄時，曾承諾將赴台自首，惟一直未能成行，並居於警方提供的安全屋。消息指，警方決定結束逾20個月的保護行動，陳同佳在今年6月至7月期間獲安排離開安全屋，遷往一處遍遠地方。

據了解，陳同佳目前與母親間中同住，一日三餐獲得照料，日常生活如上網、看電視亦不再受限制，自由度比居於警方安全屋時高。據悉，陳同佳身型比兩年前出獄時圓潤不少。