港區國安法｜華菁會辦「國安家好」論壇　鄭若驊籲廣傳主題信息

香港華菁會昨日（10月15日）舉辦「國安家好，由治及興」論壇，有過百名來自不同專業界別和團體的青年參與。律政司司長鄭若驊致開幕辭時形容，論壇主題定得非常好，充分反映國家安全對香港保持長期繁榮、對市民擁有安穩家園的重要，也清楚說明《港區國安法》把香港帶回正軌、為香港創造有利環境、令香港得以繼續發展的事實。她呼籲與會嘉賓對外廣傳「國安家好」的信息，讓更多人明白國家安全的莫大裨益。



律政司司長鄭若驊呼籲約會嘉賓對外廣傳「國安家好」的信息，讓更多人明白國家安全的莫大裨益。（華菁會提供）

華菁會主席李中致歡迎辭時也強調，「緊靠國家」是香港發展的根本，香港只有更好地融入國家發展大局，才能迎向無限的機遇和繁榮的未來。

他相信，《港區國安法》的實施可以為香港保駕護航，而「完善選舉制度」和「愛國者治港」的落實亦有望促成「能者上，平者讓，庸者下」的賢能治港局面，所以香港定會迎來積極建設、有效施政、由治及興的新篇章，「一國兩制」也必定會行穩致遠、再創輝煌。

華菁會主席李中強調，「緊靠國家」是香港發展的根本，香港只有更好地融入國家發展大局，才能迎向無限的機遇和繁榮的未來。（華菁會提供）

李中希望華菁會能與律政司展開更多合作，以支持和參與推廣法治教育和宣傳《香港基本法》、《港區國安法》的活動。

大律師公會前主席、資深大律師譚允芝則從自身擔任公職的經歷切入，講解自己經過2019年的修例風波之後，更加堅定為香港社會服務的初心。

香港大學法律學院院長傅華伶希望華菁會可以舉辦更多活動，講好中國和香港的故事。（華菁會提供）

在圓桌討論環節，華菁會副主席賈紅睿、林曉東、劉洋和理事吳英鵬，分別從各自從事的金融與法律專業的角度，探討《港區國安法》出台以來的新機遇。

他們都期望，在香港由治及興的過程中，除了成就自我，更要發揮所長，在各自領域助力香港融入國家發展大局，貢獻國家所需。

香港大學法律學院院長傅華伶最後點評道，論壇所探討的學術和務實水平相當高。他冀華菁會能夠舉辦更多類似活動，從各自的專業出發，真正講好中國故事和香港故事。