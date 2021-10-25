立法會選舉︱林鄭籲持不同意見愛國者參選　「目前係做嘢嘅時候」

特首林鄭月娥上周右手手肘骨折後首日復工，今早（25日）出席灼見名家周年論壇。她致辭時表示，目前香港局面良好，是「做嘢」的時候，希望更多不同意見和立場的人士參選立法會選舉，出現「百家爭鳴」的情況。她又向同場的立法會前主席曾鈺成開玩笑指「唔好再返嚟」，因對方當過主席，不要再降格做回議員。

她提到，香港不應只規劃未來5年，長遠規劃需時，如果政府能夠爭取用15年建成北部都會區，她會感到非常安慰，但提醒「欲速則不達」。



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北部都會區「欲速則不達」

林鄭月娥表示，現時香港局面良好，在中央支持下，香港不應只看5年規劃，不論是城市規劃、土地開拓、房屋發展及建立國際創科中心，非5年光景可完成，過往香港沒有膽量、見識及條件談長遠規劃，現時不應再錯失機會，以短視眼光看香港發展，因此今份《施政報告》提出發展北部都會區，又自嘲「（北部都會區）基本上我同佢（凌嘉勤）兩個『黑箱作業』咁做出嚟。」

她又說，如果能夠爭取用15年建成北部都會區，她會感到非常安慰，但大家不應太有野心認為很快可完成，因為這是一個有機的過程發展，欲速則不達。

同場人士包括立法會前主席曾鈺成。（張浩維攝）

籲有志之士參選 笑指「曾鈺成唔好再返嚟」

林鄭月娥稱，新一份《施政報告》引來遐想，因為在這時候提及長遠規劃，是否會涉及「下一個五年」。她說，今次雖然是她任期內最後一份《施政報告》，但她仍非常重視，做了更多公眾諮詢，目前香港有良好局面，是「做嘢嘅時候」，希望可延續至第七屆立法會。

她呼籲有志、熱愛香港，符合愛國者治港的人士積極參選立法會選舉，又笑言：「除咗（立法會前主席）曾鈺成，你唔好再返嚟啦，因為你擔任過主席，唔好降格做議員。」

她強調，新選舉制度並非要「搞清一色」或一言堂，例如在部分專業界別，中央保留了個人票，40席選委會界別更歡迎不同人士參選，不需要有政黨背景和樁腳。她又指，地區直選議席雖然減少，但雙議席單票制的設計上確保不會由單一政黨取得，相信未來立法會可反映多元聲音。

林鄭：我字典冇難或易 相信下一年做得更稱心滿意

回顧過去四年任期，林鄭月娥稱香港受多方面因素衝擊，形容是最嚴峻的四年，過去「一國兩制」偏離了軌道，要「爬返起身再行過」，但很有信心香港可回到「一國兩制」正確軌道，不需要太擔心出現難以管控的場面。

被問到未來5年管治工作是否更「易做」，「係我字典入面冇難同易，難又咁做，易又咁做，分別係做得稱心滿意定揼心揼肺。」她相信，下一年將會更稱心滿意，有更多成績，又提到第六屆立法會最後一年交出亮麗成績表，完成歷任政府未能完成的事，包括引入非本地培訓醫生等。