立法會惜別晚宴　梁君彥形容五味人生　引《蒙著嘴說愛你》訴心聲

第六屆立法會任期即將結束，立法會今晚（25日）舉辦惜別晚宴，立法會主席梁君彥宴請特首林鄭月娥、行會成員、司局長、秘書處首長級職員等出席，有逾百人應邀出席，唯一非建制議員、醫學界陳沛然缺席。

梁君彥以「甜、酸、苦、辣、鹹」五味形容本屆任期，更引用歌手姜濤歌曲《蒙著嘴說愛你》歌詞「天給我磨練也好，我未敢辜負」，鼓勵官員和議員即使感到辛酸，也可當作磨練。

民建聯主席李慧琼代表全體議員，向右手骨折的行政長官林鄭月娥贈送寫有「早日康復」的慰問卡。



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以五味形容本屆立法會 梁君彥：要把辛酸當作磨練

本屆立法會會期完結在即，梁君彥於惜別晚宴致辭，以「五味」形容本屆議員工作。他表示，身為立法會主席經歷不少辛酸，曾經歷秩序最混亂、衝擊最激烈等時刻，亦曾經歷有議員被取消資格或集體辭職，議會由任期展開至今「未試過齊人」。不過，他引用Mirror成員、歌手姜濤名曲《蒙著嘴說愛你》中一句歌詞：「天給我磨練也好，我未敢辜負」，鼓勵即使官員和議員討論民生議題不時擦出火花，也可當作磨練。

民建聯主席李慧琼代表全體議員，向行政長官林鄭月娥贈送議員和官員親手設計和製作的慰問卡，上面寫有「早日康復」字句。（盧翊銘攝）

梁君彥：艱難下仍通過多項法案撥款 市民會「甜在心頭」

梁君彥形容，首4年的行政立法關係是「辣」，尤其是行政長官質詢時間不能舉行，又形容前年《施政報告》破天荒須在禮賓府宣讀，更是「勁辣」，但中央落實「完善選舉制度」後，相信難以再嚐這種「辣」味。他又以「苦」形容本屆議會經歷，指議會曾因各種原因無法開會，議會運作幾乎癱瘓，各種民生法案無法通過，「苦」了普羅市民。他認為，雖然會受到批評或被辱罵，但要「食得鹹魚抵得渴」，相信只要虛心聆聽、接受批評，便能落實好政策。

儘管困難重重，梁君彥指出，本屆立法會仍通過不少法案和政策，如14日產假、「完善選舉制度」、「一地兩檢」法案等，相信市民會「甜在心頭」，又祝願行政機關與立法會繼續合力推動良政善治。

第六屆立法會舉行惜別晚宴。（盧翊銘攝）

李慧琼代全體議員 贈向林鄭月娥「早日康復」慰問卡

行政長官林鄭月娥上周一（18日）右手跌傷，休息僅六日的她在今天正式復工，民建聯主席李慧琼代表全體議員，向行政長官林鄭月娥贈送親手設計和製作的慰問卡，上面寫有「早日康復」字句，慰問卡上卡通版林鄭施展跨欄「絕技」。

在惜別晚宴開始前，一眾議員聚首一堂切燒豬，並與林鄭月娥、立法會秘書長陳維安等人合照，40名建制派立法會議員均有出席，惟未見陳沛然蹤影。