撐林鄭連任？曾俊華：無諗過，太多嘢做　倡由下而上推動教育科技

由前財政司司長曾俊華創立的薯片叔叔共創社，下月將聯同數碼港舉辦全球教育科技峰會，屆時12間教育科技企業在會上展示他們的方案。曾俊華今日（25日）接受傳媒訪問時表示，薯片叔叔共創社將會為教育科技企業提供網絡，推廣業務，希望由下而上推動教育科技，逐少改變香港教育生態。

曾俊華稱，他未來會專注青年、科技及具社會使命的工作。被問到會否支持特首林鄭月娥連任，曾俊華說：「我諗都冇諗過，我真係太多嘢做。」



倡棄考試思維 教育科技應用至所有科目

曾俊華指出，目前的教育制度不合時宜，仍在使用19世紀的課程、20世紀的老師，教導21世紀的學生。他稱，利用科技教學是新趨勢，但教育科技（Education Technology）著重利用科技提升學生的學習體驗與網上學習（e-learning）有分別，「好多老師以為係鏡頭前攞個黑板就係zoom教學，但係錯嘅，你用咁樣嘅模式去教，學生學習未必有興趣……我啲孫仔幾歲，佢地會Sign in（登入）然後就走咗去。」

他指，教育局向學校投放很多資源發展科技，「有學校錢多到唔知點使」，但教師不知道應購買甚麼教育科技平台。他認為教育科技應該應用至所有科目，並非局限於STEM科目，又提出由下至上推動科技教育，希望透過學校、社區組織等推動創新教育方式，改變不同持分者、包括家長等對教育的想法，由一小撮人起改變香港教育生態，若由上至下推行政策，則難以大幅度轉向，未必取得良好成效。

他稱，過往由於資源不足，沒有學位供全體適齡學生就讀，因此需要透過考試篩選，認為現時香港教育制度應摒棄以考試為主的模式，讓學生按興趣就學。

薯片叔叔共創社聯合創始人陳嘉始說，參與下月3日全球教育科技峰會的12間企業各有特色，例如有運用人工智能協助學習語言的平台，以及供人分享專長的知識共享平台等，屆時峰會參加者可投選他們最喜愛的企業。

曾俊華指出，目前的教育制度不合時宜，仍在使用19世紀的課程、20世紀的老師，教導21世紀的學生。（周皓宜攝）

稱未來參與青年、科技及具社會使命工作

特首選舉明年3月舉行，曾參與2017年特首選舉的曾俊華表示，對來屆特首人選沒有特定要求。被問到其個人路向，曾俊華說，他離開政府後，很多人找他參與不同委員會，他就離開政府後的工作須滿足三個條件，分別是要與年青人和科技有關，亦需要有社會使命及顛覆作用，例如他創立的虛擬保險平台保泰保險有顛覆性作用，未來會在這三方面不停找尋新樂趣。

至於會否支持林鄭月娥連任，曾俊華說：「我諗都冇諗過，我真係太多嘢做。」被問到林鄭月娥政府的青年政策是否失效，曾俊華稱作為一個普通市民，他沒有考慮政策層面，只是希望與年輕人一起工作。