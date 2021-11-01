李家超：本月12日起取消多個豁免檢疫群組　包括外國領事館人員

特首林鄭月娥上月底透露將取消大部份外地來港豁免檢疫群組，冀令中央更有信心通關；未來只容許少量緊急、有必要性、與香港運作有關的人才可以免檢來港。

政務司司長李家超今日（1日）表示，於本月12日起，除跨境貨運和巴士司機、政府人員、貨船人員、機組人員等少數群組，將取消多個豁免來港檢疫群組的類別，包括外國領事館人員。



李家超。（資料圖片）

李家超指出，政府只會保留必要人事類別，包括跨境貨車和巴士司機、貨船人員、航機機組人員、履行政府職務的人員等，其他多個類別的豁免檢疫安排都會取消，包括領事館人員等，作為新的強化管理措施，以求更有效防止境外輸入個案，尤其涉及Delta變種病毒會更為危險，相信新措施對於香港防疫能力有很大的積極作用，對於通關「為我們去創造有利的環境」。他指出，有關措施在本月12日會全面執行，今日食物及衞生局會作詳細公告。

被問到中央駐港機構如中聯辦人員，是否仍在豁免類別，李家超無正面回應，只重申履行政府運作人士有免檢安排，而對於外國領事人員，過往曾發生兩宗確診個案，是發生在免檢相關人士，部分人更加不遵守香港的免檢條件，這方面要加強管理。

指公務員以涉刑事手法規避「安心出行」 更加不能接受

政府於今日起，要求進入政府建築物、場地者，除非年滿65歲、不足12歲或有實際困難，都必須使用「安心出行」程式，部分安排被批評擾民；首日即有人因涉嫌使用假程式被捕，據報包括入境處員工。

李家超指，始終措施是首日執行，市民可能仍要適應一下相關安排，現階段會以協助市民為目的，很多政府同事、有關人員，於場地管理方面都盡量提供協助，強調新措施的目的是一旦有感染個案，可更有效地調查密切接觸者，盡快管控個案，只要防疫抗疫做得好，多方面的活動都可在社會上進行。

李家超又指，如有個別市民「刻意用什麼方法，去不遵守這個規定，都是不應該的，如果是一些違法手法就更不應該，尤其是涉及一些公務員，可能涉及刑事行為去規避，是更加不能接受」。他指，如果有公務員以身試法，執法部門會依法處理。