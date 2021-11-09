通關｜林鄭指進展良好　無受內地疫情影響　冀熔斷機制不要太嚴謹

社會關注政府與內地商討免檢疫通關進度，特首林鄭月娥日前指，兩地曾於上周二舉行視像會議，形容討論過程及專家對接取得良好進展，期望可在明年2月恢復有規模的免隔離通關。

對於有傳通關初期熔斷機制本地一宗確診即叫停，林鄭月娥今早（9日）出席行會前表示，正與內地商討中，希望不要太嚴謹，亦要處理好定義問題。林鄭指，目前討論無受內地疫情影響，又指香港清零狀能得來不易，需要繼續提升疫苗接種率。

林鄭月娥指，本周四將會接受第三針科興疫苗。



林鄭：與內地商討通關進展良好

【10:25】被問到內地近日疫情反彈，當局更形容嚴峻複雜，會否影響通關進度。林鄭回應指不能代內地回答，但承認疫情波動好難講，不過她稱兩地的討論未有因而受影響。過去近兩個月的討論都集中在政府對接，及由香港專家向內地說明澄清港方措施，林鄭指若香港情況有變，將影響得來不易的進展，認為應盡快滿足市民對通關的期盼。

林鄭又指，本港接種率到昨日仍未達七成，呼籲市民盡早接種，舉例指新加坡首兩針接種率已達85%，第三針也逾一成，指開放的條件須有一定接種率，認為必須全社會合力為通關創造條件。她又稱自己將會是首批接種第三針。

【10:18】對於通關問題，林鄭月娥回應指，就通關與內地商討進展良好，雙方上周已分別作報告，現時難再有進一步詳情交代，但會繼續工作，務求盡早加開第二次對接會議。

林鄭特別提到熔斷機制屬通關核心問題，須繼續與內地磋商，但她認為不要太嚴謹，相反，內地因要防輸入風險而希望從嚴。她稱當中牽涉的問題包括出現多少個案便會觸動熔斷，此定義是非常關鍵。

林鄭重申香港已本地基本「清零」一段時間，舉例對上三宗懷疑本地個案最終都證實與外地有關，「所以定義係好緊要」。

林鄭月娥。（廖雁雄攝）

研究香港口岸設票站 回港投票再返內地免檢

【10:04】立法會選舉下月舉行，被問到口岸票站問題，林鄭月娥指明白內地港人選民的情況，每次投票都有不少內地港人回來投票，但由於疫情關係，幾星期內沒什麼可能通關到可以大規模回港投票後回內地免檢疫的地步。



她透露，政制及內地事務局正與中央部委商討，包括港澳辦和口岸當局，研究如何處理，基於法例所限，投票行為必須在香港發生，兩地政府正研究在香港口岸設票站，讓內地港人回來投票，然後回到內地時不用檢疫。

【10:00】特首林鄭月娥表示，換屆選舉提名期已展開一星期，今個星期五將會結束。她稱，至今已接獲111份提名表格，包括三大版塊，其中40席選委會界別接獲44人報名參選；20席地區直選有24人報名；30席功能組別有43人報名。林鄭相信，未來四日仍會收到一定數量的表格，她認為在完善選舉制度下，有廣泛代表人士參選，熱切奇盼選舉公平公正進行，選出90個立法會議席。