美國會報告指國安法損港優勢　外交部駐港公署強烈不滿：滿紙謊話

美國美中經濟與安全評估委員會昨（17日）向國會提交年度報告，稱《港區國安法》令香港失去其國際金融中心的優勢，形容香港營商環境漸趨「大陸化」。



外交部駐港特派員公署今（18日）發聲明指，有關報告滿紙謊話、穿鑿附會，嚴重踐踏國際法原則和國際關係基本準則，是對香港事務和中國內政的粗暴干預，對此表示強烈不滿和堅決反對。



公署：任何唱衰香港發展前景會被無情打臉

發言人表示，制定實施《香港國安法》和完善特區選舉制度，堵塞了香港維護國家安全的法律漏洞，掃除了香港發展的障礙，推動香港迎來由亂轉治新局面、良政善治新篇章，「美國會報告睜著眼睛說瞎話、昧著良心搞破壞，對中方維護香港國家安全、落實『愛國者治港戈原則的正義之舉橫加指責，對特區政府依法執法正當行動狂妄施壓，卻對反中亂港分子出賣國家、搞黑色恐怖的犯罪行徑極力美化，充分暴露其唯恐香港不亂的虛偽雙標和險惡用心。」

發言人批評美國會報告混淆是非、信口雌黃，公然扣帽子、潑髒水、製造「寒蟬效應」，妄圖污衊香港營商環境，大肆唱衰香港發展前景，又稱在「十四五」規劃和粵港澳大灣區建設下，香港一定能善用政策紅利、把握發展機遇，在融入國家發展大局中鑄造新成就、展現新氣象，「任何外界施壓、抹黑、唱衰都將被香港更加繁榮穩定的發展前景無情打臉。」

發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，敦促美國會個別機構和無良政客尊重大勢、收起「厚黑」、改弦更張，立即停止干預香港事務和中國內政的徒勞之舉，切實落實中美元首視頻會晤精神，為中美相互尊重、和平共處、合作共贏創造有利條件。