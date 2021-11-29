口岸票站︱工聯避嫌不組織接送　非建制稱難拉票　蔡子強料影響微

立法會選舉破天荒設三個邊境口岸票站，作為一次性特別措施，政府強調，是保障疫情下內地港人的投票權。參選社福界的新思維狄志遠認為，非建制派難以在內地宣傳，對選舉公平性成疑，他個人雖然不反對安排，但批評操之過急，政府須在公平性及法規方面進一步交代。
在大灣區設有5個服務中心的工聯會，廣州中心主任邵建波回應指，為了避嫌不會組織內地港人到口岸投票。他拒絕猜測口岸投票人數，但指以廣州為例，估計港人數目以千計，早前消息傳出半天內中心已接獲六、七宗查詢，認為「邊境投票可能只此一次，喺呢邊星期日無嘢做，啲人可能抱住見證心態，都會去投下。」
邵建波承認口岸投票可能令人誤踩「非通常居港」的地雷，建議政府在預先登記階段，重新核實久居內地港人的選民資格。
中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，口岸票站只是回應部分建制政團要求，聊備一格，對選舉本身影響有限。
邵建波：政府駐內地辦有責任提供交通接駁
對於法例要求登記選民必須「通常居港」、並呈報在港唯一或主要居所住址。邵建波承認有選民久沒回港，「我哋都提醒啲人，香港間屋係咪仲有親屬住緊，舉例若果以前住嘅公屋冇除名，只係返嚟養老，仲收到水電煤單（作為登記人），咁就得。如果舊時住開層樓賣埋，咁就一定唔投得。」
政制及內地事務局局長曾國衞今日（29日）在記者會指，選舉事務處有既定機制巡查選民是否常居香港，希望大家不要再混為一談。被問到如何確保在內地的港人仍是合資格選民，曾國衞稱需考慮各項因素，包括不在港的原因、時間長短、與香港有否緊密聯繫等。
工聯會是少數在內地設服務中心的政團，今次該黨循直選及功能組別出選的有5人，若由工聯會方面接送選民投票，或有潛在利益衝突。
邵建波指，今次工聯會連會長吳秋北都出選，承認不適宜由他們接送內地港人到口岸投票；既然口岸票站由港府提出，原意是鼓勵身處內地選民投票，疫情下連接口岸陸路交通停駛，政府駐內地辦事處有責任在灣區主要城市提供接駁服務，「無非係想佢哋投，如果靠佢哋自己去，多數放棄唔投，咁就同政府初衷有落差。」
狄志遠：應安排中立人士到口岸票站監察
非建制派狄志遠亦擔心公平性問題，他指所有候選人在香港都可向市民以免費郵遞發放選舉廣告，但在內地，非建制派明顯難以宣傳，今次臨急安排未有解決一系列衍生問題。他又指，須考慮參考外國安排中立人士到這些票站監察，就公平性而言，長遠或須研究身在海外的居民是否同樣有權投票。
對於要預先上網登記，邵建波則指須做好配套，尤其內地港人不少是中老年，上網或會遇到困難，對於合資格投票與否同樣一知半解，「甚至後生嗰啲，以前登記咗（做選民），佢都唔知依家仲符唔符合資格，所以預先登記時應該查埋，免得佢哋盡公民責任時無端白事犯咗法。」
蔡子強料有意投票人數不多
蔡子強表示，口岸票站與去年選舉未延後時，有聲音建議設立大灣區票站相比是兩回事，當時泛民爭取議會過半議席，選情緊湊，「而家大局已定，咁冷淡，都無誘因去左右選情。」他指對內地港人而言，除了對選舉結果影響有限，又要預先登記、舟車勞頓，相信最終投票人數不會多，直言逾11萬個名額是太樂觀。
蔡子強指，有別於大灣區票站，「口岸票站仲喺香港境內，問題就會少啲」，封閉管理也不會衍生票站附近掛幡拉票問題。至於內地港人選民是否符合「通常居港」的法定要求，蔡指政府一直採取寬鬆理解，認為要審核確認有困難，「以往都可以返嚟投，投票既然係權利，就毋須刻意要剝奪佢哋。」
至於口岸票站只准許候選人及其代理人入內監察，蔡子強說屬一貫票站安排，原意為候選人互相監察確保過程公平公正，「以前主流泛民有選，都會金睛火眼，今次無咗佢哋，呢種傳統監察發揮就比較有限。」
社福界參選人包括朱麗玲、葉湛溪。吳秋北已報名參選港島東直選，對手包括梁熙、廖添誠及潘焯鴻。立法會參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。