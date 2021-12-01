政圈風聲｜非建制研結盟催票　共同綱領爭普選　冀泛民猛人牽頭

距離立法會選舉投票日僅19天，多名非建制、泛民參選人的選情備受關注。有多於一名非建制參選人指，由於選舉氣氛淡靜，泛民支持者投票意欲頗低，加上政府推出口岸投票安排，令非建制參選人的選情處於下風。

有非建制參選人表示，有意邀請其他非建制參選人結盟，以選舉聯盟形式增強聲勢，以爭取落實雙普選、重啟政改為共同理念，為選情「力挽狂瀾」。



選舉工程落後 冀借政改議題刺激「黃營」投票

一名非建制參選人向《香港01》解釋結盟構思，指目前距離選舉日不足20日，建制派宣傳攻勢猛烈，大型宣傳板、標語、旗幟、小巴廣告等宣傳品已滿佈所屬選區；反觀非建制派，由於須等待公布資格審查結果、相關部門批准選舉通函內容，加上選舉資源貧乏，令非建制選舉工程大落後，「好多地區都未見到非建制嘅Banner」，再加上政府推出口岸投票安排，令非建制參選人的選情處於下風。

該人稱，當前非建制催票關鍵是能否動員泛民支持者投票，認為只要有四成過往會投票的「淺黃」選民投票，非建制參選人已有望勝選。他指，「非建制」與「建制」的最大區別在於民主普選立場，認為非建制陣營可藉民主普選議題，刺激「黃營」的投票意欲。

他期望與其他非建制參選人結盟，以選舉聯盟形式加強非建制聲勢，以爭取落實雙普選、重啟政改為共同理念，盼與新思維、民主思路、潘焯鴻、劉卓裕等非建制參選人連成一線，同時期望覓得具份量、不再參選的泛民重量級人馬作牽頭人，增加聲勢之餘且提高勝算。

新思維主席狄志遠接受查詢指，若非建制參選人能聯合共同爭取普選屬好事，做法可突顯「非建制」與「建制」的分野。（資料圖片）

狄志遠稱支持「一齊做啲嘢」 黃成智：我一定去

新思維主席狄志遠接受查詢指，若非建制參選人能聯合共同爭取普選屬好事，認為做法可突顯「非建制」與「建制」的分野，從而鼓勵支持民主朋友投票，扭轉非建制目前較平淡的局面，又指11萬居內地港人或會到口岸投票，若非建制陣營「唔做啲嘢」，只能坐而待斃，「11萬大軍準備落嚟，呢啲都係建制派嘅實力，坐喺度乜都無做嘅話，只能坐而待斃。如果一班想促成民主人士有共同立場、一齊做多啲嘢，我哋都會支持。」

新界東北參選人黃成智表示，若聯盟最終成事，他有意參與，「爭取普選、政改，我一定去，乜聯盟都無所謂，梗係好！梗係好！」港島西參選人、離島區議員方龍飛表示，目前未有人聯絡他，要知悉細節才能作決定。

九龍西參選人馮檢基表示，他一直是無黨派參選人，未來會繼續以無黨派姿態進行選舉工程，不會結黨結派，不過他說若有人把所有支持爭取民主普選的非建制參選人並列「寫出嚟」，他亦不會介意。他又批評口岸投票「擺明為建制造馬、造勢」，作為非建制參選人只能「盡做」，又稱根本無能力派員到內地口岸票站監票。

港島西參選人：方龍飛（獨立民主派）、陳學鋒（民建聯）、葉劉淑儀（新民黨）

新界西南參選人：陳恒鑌（民建聯）、陳穎欣（工聯會）、劉卓裕（獨立民主派）

九龍西參選人：鄭泳舜（民建聯）、梁文廣（西九新動力）、馮檢基

新界東北參選人：陳克勤（民建聯、新社聯）、李梓敬（新民黨、公民力量）、黃穎灝（民主思路）、黃成智

港島東參選人：吳秋北（工聯會）、廖添誠（新民黨）、梁熙（民建聯）、潘焯鴻

社會福利界參選人（1席）：朱麗玲（民建聯）、狄志遠（新思維）、葉湛溪

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。