長實趙國雄披甲落區撐張欣宇　劉國勳獲「地膽」支持｜立法會選舉

距離立法會選舉投票日僅兩星期，長實執行董事趙國雄今（5日）落區，為新界北參選人、香港新方向張欣宇「站台」，張欣宇引述趙稱：「你係一個平凡人參選，所以我藉住呢個機會，都用一個平凡人既身份來支持你。」張欣宇指，趙國雄出現吸引到很多街坊「打卡」，更引來熱烈的「街站政策論壇」，他引述趙國雄指，願意加大對社區便利設施的投入，以及在發展項目中創造更多當區就業機會。



趙國雄讚張欣宇「真材實料」、「實幹」

披上張欣宇團隊競選制服的趙國雄日前亦拍片，解釋為何提名支持張欣宇，讚揚張講求細節、實事求是地解決問題，同時勇於承擔責任，又指：「我們一定要把香港北部， 發展成為新的北部都會，對香港未來影響這麼大的構思而言，一定要找有真材實料，實幹派的，也有自己理想的，特別有自己專業訓練的人，幫助香港特區完成這個使命。我認為張欣宇是最理想的人選。」

石湖新村代表拍片撐劉國勳

角逐連任的民建聯劉國勳獲「地膽」、石湖新村代表支持，指劉在新界東北發展中一直為村民提供協助，「他那時還不是這區的議員，他一直也陪着我們『巡村』了解情況。這麼多年來在整個東北發展的項目中，他一直在幫助我們和政府溝通。 」他期望劉國勳繼續在立法會內，監督政府繼續做好關於北部都會區的發展，為寮屋居民、土地使用者爭取合理的安置和賠償。

新界北參選人包括沈豪傑、曾麗文。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。