立法會選舉｜港研票站調查：吳秋北當選機會極大　潘焯鴻機會較小

立法會換屆選舉於晚上10時30分結束，根據香港研究協會發表的首輪票站調查，結果顯示，截至晚上9時30分，在港島東選區，工聯會吳秋北當選機會極大，民建聯梁熙和新民黨廖添誠機會均等，潘焯鴻機會較低。
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香港研究協會從全港630個票站中抽取164個票站進行票站調查，結果如下：
港島東：
機會極高：吳秋北（工聯會）
機會均等：梁熙（民建聯）、廖添誠（新民黨）
機會較小：潘焯鴻
港島西：
機會極大：葉劉淑儀（新民黨）、陳學鋒（民建聯）
機會極小：方龍飛（獨立民主派）
九龍東：
機會極大：鄧家彪（工聯會）、顏汶羽（民建聯）
機會較小：李嘉欣
機會極小：陳進雄（民主思路）、胡健華
九龍中：
機會極大：李慧琼（民建聯）、楊永杰
機會極小：譚香文
九龍西：
機會極大：鄭泳舜（民建聯）、梁文廣（西九新動力）
機會極小：馮檢基
新界北：
機會極大：劉國勳（民建聯）
機會均等：張欣宇（香港新方向）、沈豪傑（獨立）
機會極小：曾麗文
新界東北：
機會極大：.陳克勤（民建聯、新社聯）、李梓敬（新民黨、公民力量）
機會極小：黃成智、黃穎灝（民主思路）
新界東南：
機會極大：李世榮（民建聯）、林素蔚（專業動力）
機會極小：蔡明禧
新界西北：
機會極大：周浩鼎（民建聯、新社聯）、田北辰（實政圓桌）
機會極小：黃俊瑯（新思維）
新界西南：
機會極大：陳恒鑌（民建聯）、陳穎欣（工聯會）
機會極小：劉卓裕（獨立民主派）
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