張天愛父親張有興辭世　耆壽99歲　為首名華人市政局主席

首名華人市政局主席、香港公民協會前立法會局議員張有興，早上在家中離世，享壽99歲。行政長官林鄭月娥對張有興辭世表示深切哀悼。



林鄭表示：「張有興長期積極參與公共事務，上世紀曾任市政局議員30多年，是首位華人市政局主席，亦出任立法局議員，深受各界敬重。他熱心社會服務，特別關心本地教育發展，積極推動建設校舍和實行免費教育，亦長年服務香港幼兒教育及服務聯會，貢獻良多。」

她續說：「我對張有興離世深感哀痛，謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。」

五十年代大力推動教育發展 成功爭取9年免費教育

張有興生於1922年，1945年創辦張連貿易公司並擔任總經理，並加入香港總商會，從事入口生意，其後逐步拓展至進入瑞士手錶，是香港表廠商會永遠名譽會長。

張有興熱心教育，1950年代曾大力推動興建標準學校教舍，亦曾推動政府推出免費小學教育，1978年更成功促請政府實施9年免費教育香港幼兒教育及服務聯會自1982年成立以來，張有興一直是聯會永遠榮譽顧問，並曾擔任董事會主席，2012年6月辭任，當時幼聯指張有興快100歲，雖然身體虛弱但頭腦清醒。

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1954年，他成立香港公民協會，是本港早期的政治組織，1964年成為太平紳士，1973至1979年及1985至1988年擔任立法局議員，是立法會首名非官守議員。張有興在1957年成為市政局副主席，在1981至1986年成為市政局主席，是首名華人擔當此職位，並任職市政局34年，是香港歷史上續任時間最長的民選公職人員。

張有興的女兒為知名時裝設計師張天愛。