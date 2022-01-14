陳茂波：若成功抗疫今年經濟續有增長　惟復甦廣度、深度不確定

財政司司長陳茂波今（14日）在中華總商會網上論壇表示，香港首三季合計經濟按年大幅增長7%，逆轉2019年及2020年連續兩年的經濟衰退，加上10月11月的出口和零售表現理想，估計第四季經濟將有穩健按年的增長，2021全年合計的增長可望達到6.4%。

陳茂波又指，受Omicron變種病毒影響，香港疫情近期出現急劇變化，政府自上星期收緊多項社交距離措施，爭取最短時間內切斷傳播鏈，強調若能成功讓本地疫情盡快回穩，而外圍環境亦沒顯著惡化，香港經濟在2022年應繼續處於增長的軌道上，惟復甦的廣度、深度和速度現時仍充滿不確定性。



陳茂波表示，近期收緊防疫措施，難免對本地飲食、零售及其他服務增添壓力。（資料圖片）

陳茂波在演講中表示，近期收緊防疫措施，難免對本地飲食、零售及其他服務增添壓力。他認為香港經濟現時最弱的環節是訪港旅遊業，故與內地恢復「通關」對今年經濟表現至關重要，呼籲市民配合防疫抗疫的措施，亦盡快接種疫苗和加強劑，在整個社會中構築大型保護屏障，盡量緩減病毒傳播的速度，同時為早日「通關」創造條件。

他又提及，香港作為一個細小、外向型的經濟體，經濟的起伏與環球經濟形勢息息相關，面對變種病毒帶來的風險，不少政府已加強防疫限制措施，或會拖慢環球經濟增長。另外，他指複雜多變的中美關係及地緣政治局勢，亦要繼續關注。