梁君彥：居葵涌邨外判員工初步確診　上周三曾於立法會上班

變種病毒Omicron疫情下，近日已有部分立法會議員自發實施議辦職員在家工作。立法會主席梁君彥今日（24日）下午4時見記者，談及疫情相關事宜。他指，一名外判承辦商助理員初步確診，上周三曾於立法會上班。

他又指，秘書處將開始綵排遙距會議，不過今周三的大會暫時未有計劃改變安排。



2月16日起實施疫苗氣泡

梁君彥表示，一名負責上載影片的外判服務承辦商助理員初步確診新型冠狀病毒病，助理員居於葵涌邨逸葵樓，在1月19日（星期三）開始獲安排接受病毒檢測，今早初步證實對新冠病毒呈陽性反應。有關人員曾於綜合大樓1M樓層及三樓工作，最後一天在辦公室上班的日期是1月19日。

梁君彥指出，有關人員曾於綜合大樓1M樓層及三樓工作，他工作時均有佩戴口罩及遵守防疫規定。他最近在工作時並沒有與公眾人士接觸。秘書處已按照衞生防護中心的指引，安排全面清潔和消毒有關人員在大樓曾逗留的地方，並會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合防疫措施和檢疫工作。

秘書處將綵排遙距會議

立法會上周通過議案，授權立法會會議或委員會會議，在指明時間內可按照《議事規則》遙距開會。決議案並非永久實施，設有日落條款，直至今年12月31日。換言之今年內的立法會大會，如遇有疫情嚴重，皆可視像遙距進行。梁君彥表示，秘書處明日起將綵排視像會議，但本周三暫時計劃仍是實體會議，稍後會密切留意最新狀況，隨時會有轉變。

另外，梁君彥指2月16日起，將會跟隨政府實行疫苗氣泡，秘書處職員如未打第一針新冠疫苗，不准回秘書處工作，如因此無法上班者，會被視為擅自缺勤。此外，措施適用於進入大根的議員、議辦職員、官員、傳媒代表、訪客、外判承辦商職員等。適用範圍除立法會大樓外，也包括中信大廈立法會樓層、金鐘政府合署的辦公地點。未打針者，必須持有效醫生證明顯示不適合打針，或本身是孕婦，才可進入立法會辦公大樓。